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01 Mayıs 2018 Salı 11:12

T.M. Akhisarspor-Galatasaray maçı bilet fiyatları belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan olan Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray maçının bilet fiyatları açıklandı.T.M. Akhisarspor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar yaptığı açıklamada...

T.M. Akhisarspor-Galatasaray maçı bilet fiyatları belli oldu
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Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan olan Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray maçının bilet fiyatları açıklandı.

T.M. Akhisarspor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar yaptığı açıklamada sezon başında belirledikleri bilet fiyatlarının aynen geçerli olduğunu ifade etti. Biletlerin 3 Mayıs Perşembe günü saat 13.00 itibariyle satışa çıkacağını belirten Acar, Batı Kapalı 130, Kuzey Kale Arkası 75 ve misafir tribün biletlerinin 100 TL’den satılacağını kaydetti. Maraton Akigo ve Güney Kale arkası tribününün tamamının kombine olarak satıldığından dolayı bilet satışının olmadığı ifade edildi.

Öte yandan deplasmanda Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kalan yeşil-siyahlılar 1 günlük iznin ardından bugün saat 17.00’de Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde Galatasaray maçı hazırlıklarına başlayacak.
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