T.M. Akhisarspor, Yeni Malatyaspor hazırlarına başladı

Spor Toto Süper Ligi 31. haftasında Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başlayan Teleset Mobilya Akhisarspor’da tek hedef mutlak galibiyet.

Yeşil-siyahlılar’da Yılmaz Atabarut Tesislerindeki idmana dinlendirilen Bilal Kısa, Serginho, Mustafa Yumlu, Eray, Caner Osmanpaşa, Daniel Larsson ve kaleci Fatih Öztürk çıkmadı.

İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Yeni Malatya maçına daha konsantre olup 3 puanı alan taraf olmak istediklerini belirtti. Ziraat Türkiye Kupasında final oynamak istediklerini belirten Buruk, final heyecanını yaşamak istediklerini kaydetti.

Özellikle orta sahadaki eksiklerden yakınan Teknik Direktör Buruk, “Zorlu haftalar bizim için hem kupa ve lig birleşince bizim özellikle son haftalar oldukça zor oldu. 1 hafta 3 maç oynamak bazı oyuncularımız hafta sonunda oynadığımız Göztepe maçında yorgunluk oluşturdu. Hem finale çıkıp hem ligde de kazanmak istiyorduk ama kazanamadık. Kaybetmedik de bu da önemliydi yani her puan değerli. Bundan sonraki haftalara baktığımızda alacağımız erken üç puan bizi çok daha rahatlatacak. Tabii ki biz bunun peşindeyiz, bunun için çalışıyoruz. Önemli eksiklerimiz vardı açıkçası aynı mevkiinden özellikle orta sahada çok büyük bir sıkıntı yaşadık. Yavaş yavaş oyuncularımızın dönmesini bekliyoruz o bölgedeki. O bizim için sıkıntı oldu tabii ki, yani Serginho, Bilal Kısa, Soner, Eray 4 tane merkez orta saha oyuncusunun birden sakat olması. Bu haftada Sissoko cezalı, üst üste bu aynı bölgeden oyuncuların oynama ihtimalinin azalması bizim için tabii ki zor oldu. Ama bu haftayı daha iyi geçireceğiz, daha iyi çalışacağız, daha iyi hazırlanacağız. Yani bir haftalık bir süre var önümüzde. Hem dinlendireceğiz hem çalıştıracağız. Yeni Malatya maçına daha iyi daha sağlam bir şekilde konsantre bir şekilde çıkacağız” dedi.

Son dört haftayı değerlendiren Buruk, “Sadece bizim değil bizim altımızda çok fazla takım var. Biz 35 puandayız, Bursa 36 ve Antalya 35 puanda sayarsak diğer 32’li olan takımlar orada zor bir haftalar başlıyor. Güzel olan 35 puan olan takım biziz. Kim ne kadar kazanacak, ne kazanacak, herkes kendi ile oynanacak maçlar da var, büyük takımlarla oynanacak maçlar var. İnşallah takımımıza güveniyoruz, en kısa zamanda bir galibiyetle yukarıya çıkmayı planlıyoruz” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yaşanan olayları değerlendiren Buruk, “Şiddete hepimiz karşıyız, yani herkes karşı aleyhinde konuşuyor. Ama sonuçta şiddet devam ediyor, yani bunun için daha sağlam daha güçlü kararlar alınması gerekiyor. Futbol içindeki paydaşların herkesin, tabii ki hep bunu konuşuyoruz ama sadece konuşmada kalıyor. Ama statlarda farklı şeyler yaşanıyor. Fanatizmin yükselişinin olduğunu görüyoruz, yani üzücü olan bu yani. Yani statlarda değil, sosyal medya üzerinden de bunu görüyoruz, dışarıda sokaklarda da bunu görüyoruz. Dışarıda inanılmaz bir fanatizm var, insanlar ne söylediklerini ne konuştuklarını, ne yazdıklarını bilemez hale gelmişler. Burada gerçekten profesyonel bir hayat var, herkes kendi ekmeğini düşünüyor, her oyuncu en iyisini yapmaya çalışıyor, her takım en iyisini yapmaya çalışıyor. Artık futbolun bir oyun olarak bakmamız onu stada gittiğimiz de bir oyun olarak seyretmemiz en önemlisi dışarıda da bunu anlamak gerekiyor. Kim kazandı, kim kaybettikten çok maç güzel miydi, değil miydi bu daha önem kazanması gerekiyor. Sadece statlarda değil, normal hayatta da zaten özellikle büyük şehirlerde bunu daha fazla görüyoruz. Şiddet normal hayatta da var, insanlar şiddete gitgide yakınlaştı yani bizim hepimizin daha sakin daha anlayışlı birbirine hoş görülü olması gerekiyor. İnşallah önce sokakta başlayıp daha sonra statlara taşırız” dedi.

Kupanın direkt T.M. Akhisarspor’a verilmesi ile ilgili yorumlara değerlendiren Buruk, “Bizler final oynamak istiyoruz işin başında, final oynamak için kaldık. O final heyecanını da yaşamak istiyoruz açıkçası. Kupa kazanmak güzel ama inşallah Allah final oynayıp kupa kazanmayı bize nasip eder. Bu daha çok hoşumuza gider” dedi.