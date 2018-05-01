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01 Mayıs 2018 Salı 11:47

TOFAŞ, Fenerbahçe Doğuş’a konuk oluyor

TOFAŞ Basketbol Takımı, 26. hafta erteleme maçında yarın Fenerbahçe Doğuş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 26. hafta karşılaşmasında lider Fenerbahçe Doğuş’a konuk oluyor....

TOFAŞ, Fenerbahçe Doğuş'a konuk oluyor
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TOFAŞ Basketbol Takımı, 26. hafta erteleme maçında yarın Fenerbahçe Doğuş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 26. hafta karşılaşmasında lider Fenerbahçe Doğuş’a konuk oluyor. Sarı-lacivertlilerin Euroleague maçları sebebiyle ertelemeli oynanacak maç, zirve yarışı veren iki takımın çekişmeli mücadelesine sahne olacak. Ligde geçtiğimiz hafta evinde aldığı Eskişehir Basket galibiyetiyle üst üste 4’üncü, bu sezonki 21. galibiyetini elde eden mavi-yeşilliler, bu çıkışını zorlu İstanbul deplasmanında da sürdürmeyi hedeflerken; Bursa temsilcisinde sakatlığı bulunan Ivan Paunic dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Turkish Airlines Euroleague’de üst üste 4’üncü kez adını Final Four’a yazdırmayı başaran Fenerbahçe Doğuş ise ligin son haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Muratbey Uşak’ı 81-90 skorla geçmişti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda saat 20.30’da başlayacak mücadeleyi Yener Yılmaz, Serdar Ünal, Sinan İşgüder hakem üçlüsü yönetecek.

79. randevu

Basketbol Süper Ligi’nde bir maç eksiklerine rağmen 23 galibiyetle lider durumda bulunan Fenerbahçe Doğuş ile 21 galibiyetle zirveyi yakından takip eden TOFAŞ Basketbol Takımı, lig tarihinde yarın 79. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 78 maçta 32 galibiyet alan Bursa ekibi, 46 maçta rakibine mağlup olurken, taraflar arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi TOFAŞ, 71-88 kaybederek 11 maçlık galibiyet serisini yitirmişti.
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