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19 Kasım 2017 Pazar 18:15

TOFAŞ’tan Mehmet Okur’a büyük jest

TOFAŞ Basketbol Takımı’nda genel menajer Tolga Öngören, 1998-2000 arasında TOFAŞ forması giyen ve NBA’da uzun yıllar Türkiye’yi temsil eden Mehmet Okur’a Anadolu Efes maçı öncesi tarihi formasını hediye etti.Tahincioğlu Basketbol Süper...

TOFAŞ'tan Mehmet Okur'a büyük jest
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TOFAŞ Basketbol Takımı’nda genel menajer Tolga Öngören, 1998-2000 arasında TOFAŞ forması giyen ve NBA’da uzun yıllar Türkiye’yi temsil eden Mehmet Okur’a Anadolu Efes maçı öncesi tarihi formasını hediye etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi mücadelesinde TOFAŞ, Nilüfer Spor Salonu’nda Anadolu Efes ile karşılaşıyor. Müsabaka öncesi 1998-2000 yılları arasında TOFAŞ formasını giyen ve NBA’de yıllarca Türkiye’yi temsil edip All-Star’a seçilme başarısı gösteren tek Türk basketbolcu olan Mehmet Okur’a, Genel Menajer Tolga Öngören tarafından tarihi forması hediye edildi. Çerçeveletilmiş 13 numaralı forması hediye edilen Okur, taraftarlar tarafından da büyük alkış aldı.

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