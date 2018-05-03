Tokatspor maçına Amed taraftarı alınmayacak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler’in Tokat maçına rakip takımın taraftarı alınmayacağı bildirildi.

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta 5 Mayıs tarihinde oynanacak olan Tokatspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı için karar çıktı. Birçok kez ceza alan Amed Sportif Faaliyetler seyircisine taraftar yasağı Tokatspor maçında da uygulanacak. Tokat İl Spor Güvenlik toplantısında Tokatspor’un sezonunun son hafta maçı olan Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesi alınan kararda, rakip takım taraftarlarının maça alınmamasına karar verildi.

Tokat Valiliğinin resmi sitesinden duyurulan İl Spor Güvenlik Kurulu kararı şu açıklamalara yer verildi:

"İl Spor Güvenlik Kurulu TFF 2’nci Lig Kırmızı grupta ilimiz Gazi Osman Paşa Stadyumunda Tokatspor - Amed Sportif Faaliyetler takımları arasında oynanacak olan 34. hafta müsabakası ile ilgili konuları görüşmek üzere Vali Ömer Toraman başkanlığında toplanmıştır. Yapılan toplantıda; stada seyirci alışlarının saat 13.30’dan itibaren olacağı, ev sahibi takım seyircilerinin stada girmek için alacakları biletlerini maçın oynanacağı gün olan 05 Mayıs tarihinde saat 12.00’den itibaren Gazi Osman Paşa stadyumu önündeki bilet gişelerinden temin edecekleri, oynanacak müsabakaya Amed Sportif Faaliyetler taraftarlarının alınmayacağı yönünde karar alınmıştır."