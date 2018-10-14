Tokyo’da milli karatecilerden 3 altın madalya

Karate 1 Premier Lig’in Tokyo’da yapılan yedinci ve son etabında Türk karateciler, çıktıkları final mücadelelerinde başarı sağlayarak Japonya’dan üç altın madalya kazandı.

Karate 1 Premier Lig’in Tokyo’da yapılan yedinci ve son etabında Türk karateciler, çıktıkları final mücadelelerinde başarı sağlayarak Japonya’dan üç altın madalya kazandı.

Dünya Karate Federasyonu’nun (WKF) en önemli organizasyonları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig’de 2018 sezonu Japonya’da tamamlandı. Tokyo kentinde yapılan sezonun yedinci ve son etabında Türk karateciler, çıktıları final mücadelelerinde başarılı olarak üç altın madalya kazandı.

12-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Karate 1 Premier Lig’in Tokyo etabında 70 ülkeden 630 karateci mücadele etti. İkisi takım, 12’si ferdi olmak üzere 14 dalda madalyanın dağıtıldığı müsabakalarda 10 kadın, 11 erkek karateci Türkiye’yi temsil etti.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren organizasyonun 14 Ekim Pazar günü yapılan final seansında 5 Türk karateci, madalya için tatamiye çıktı.

Kumite 60 kilo finalinde Fransız Kajith Kanagasingam ile karşılaşan Eray Şamdan, öne geçtiği mücadelede rakibi skorda dengeyi sağlasa da üç puanlık tekmesiyle sonuca gitti ve tatamiden 4-1 galip ayrıldı. Bu sezon Premier Lig’de dördüncü finaline çıkan 21 yaşındaki milli karateci, Dubai ve Rotterdam’ın ardından üçüncü altın madalyasını Tokyo’da kazandı.

Kumite 84 kilodaki temsilcimiz Uğur Aktaş, Karate 1 Premier Lig’de sezonu zirvede noktalamayı başardı. Japon Rikito Shimada karşısında yumruklarıyla etkili olan milli karateci, tatamiden 3-0 kazanarak Paris’te bronz madalya ile başladığı organizasyonu Rotterdam’ın ardından ikinci altın madalyasını kazanarak noktaladı.

Kumite 67 kiloda bu sezonki üçüncü Karate 1 Premier Lig finalini Tokyo’da yakalayan Burak Uygur, Japon rakibi Hiroto Shinohara’nın sakatlığı nedeniyle finale çıkmaması üzerine altın madalyanın sahibi oldu.

Sofuoğlu ve Merve repesajda kaybetti

Sabah seansında yapılan bronz madalya mücadelelerinde tatamiye çıkan milli sporculardan Ali Sofuoğlu, ferdi kata üçüncülük mücadelesinde Japon Yuhei Horiba’ya 3-2; kumite 61 kilo repesaj finalinde de Merve Çoban, Sırp Jovana Prekovic’e 1-0 kaybetti.

Dünya Şampiyonası heyecanı başlıyor

Karate 1 Premier Lig’de sezon Tokyo’da sona ererken, heyecan İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenecek 24. Dünya Büyükler Karate Şampiyonası’yla devam edecek.

6-11 Kasım tarihleri arasında yapılacak şampiyonada Türkiye Karate Milli Takımı, tam kadro mücadele verecek.