Tolga Ciğerci Can Bartu Tesisleri’nde

Almanya’da sakatlığından dolayı tedavi gören Tolga Ciğerci, Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne geldi.Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci, Almanya’da süren tedavi sürecinin ardından bugün Can Bartu Tesisleri’ne geldi. Burada Sportif Direktör...

Almanya’da sakatlığından dolayı tedavi gören Tolga Ciğerci, Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne geldi.

Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci, Almanya’da süren tedavi sürecinin ardından bugün Can Bartu Tesisleri’ne geldi. Burada Sportif Direktör Damien Comolli ve Teknik Direktör Phillip Cocu ile sohbet eden milli oyuncu, takım arkadaşlarıyla da bir araya geldi.