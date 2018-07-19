SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2018 Perşembe 11:31

Tottenham, Cengiz Ünder’i istiyor

Roma forması giyen Milli yıldız Cengiz Ünder’i İngiltere’nin önde gelen ekiplerinden Tottenham kadrosuna katmak istiyor.

Tottenham, Cengiz Ünder'i istiyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Roma forması giyen Milli yıldız Cengiz Ünder’i İngiltere’nin önde gelen ekiplerinden Tottenham kadrosuna katmak istiyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Roma forması giyen yıldız futbolcu Cengiz Ünder’i transfer etmek istiyor. Geçtiğimiz sezon başında Manchester City’nin de kadrosuna katmak istediği Cengiz Ünder için Tottenham yöneticileri, City’li yetkililerden bilgi aldı. Bu futbolcu için geçtiğimiz sezon başında rapor çıkaran Manchester City, Kuzey Londra temsilcisine bu transfer için yardımcı oluyor. Cengiz Ünder’in bu sezon Roma’da gösterdiği performans sonrasında Tottenham’ın radarına girmesiyle birlikte, Ada ekibi bu transferi bir an önce bitirmek istiyor. İngiltere’de 9 Ağustos’da bitecek olan transfer dönemi öncesinde Cengiz’e imza attırmayı hedefleyen Tottenham, önümüzdeki günlerde Roma’nın kapısını çalacak. İtalyan ekibi, Cengiz Ünder için 35 milyon Euro’nun üzerinde bir bonservis bedeli istiyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku