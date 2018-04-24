Trabzon FK’nın yeni yönetimi oluşturuldu

Hekimoğlu Döküm Sanayi’nin geçtiğimiz günlerde devraldığı TFF 3. Lig ekiplerinde Baysal İnşaat Düzyurtspor’un genel kurulu yapıldı. Yapılan genel kurul sonrası yeni yönetim kurulu kulübün ismini Trabzon FK olarak değiştirerek yoluna devam etmesi kararını aldı.

Hekimoğlu Döküm Sanayi’nin geçtiğimiz günlerde devraldığı TFF 3. Lig ekiplerinde Baysal İnşaat Düzyurtspor’un genel kurulu yapıldı. Yapılan genel kurul sonrası yeni yönetim kurulu kulübün ismini Trabzon FK olarak değiştirerek yoluna devam etmesi kararını aldı.

Geçtiğimiz günlerde Hekimoğlu Döküm Sanayi tarafından alınan TFF 3. Lig ekiplerinde Baysal İnşaat Düzyurtspor’un genel kurulu yapıldı. Yapılan genel kurul sonrası yeni yönetim kurulu görev dağılımını yaparken, kulübün ismini ise Trabzon FK olarak değiştirdi.

Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, kulübün misyonunun Trabzonlu gençleri üst liglere taşımak olduğunu belirterek, "Kulübümüzün misyonu özellikle Trabzonlu gençlere üst liglerde mücadele edebilecekleri deneyimi ve gelişimi sağlayıp öncelikle Trabzonspor’a sonrasında Türk futboluna katkı sağlamak olacaktır" dedi.

Tüm Türkiye’deki Trabzonlu sporseverleri Trabzon FK’ya kendi takımları gibi destek olmaya davet ettiklerini beliren Hekimoğlu, "3 yıl içerisinde kendi tesislerimize kavuşmanın yanı sıra 2. Lig’e yükselmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Trabzon FK Yeni Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

"Başkan Celil Hekimoğlu, Başkan Vekili Suat Hekimoğlu, Başkan Yardımcıları Adnah Cevher, Serkan Kılıç, Köksal Büyükkazaz, Mali Sayman Sami Karaman, Tesisler Sorumlusu Kadir Kantekin, Basın Sözcüsü Serdar Boğuçlu, Genel Sekreter Ali Şahin, Sağlık Sorumlusu Hakan Sağlam, Futbol Şube Sorumluları Mehmet Köroğlu ve Yavuz Şanver, Hukuk İşleri Sorumlusu Av. Ali Yavuz Güner, Amatör Branşlar Selami Ayyıldız, Altyapı sorumlusu Semih Hekimoğlu, Genel Menejer Serkan Ünver"