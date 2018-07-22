Trabzon’dan kürek çekmeye başlayan Rus kanocular rekor kırdı

Trabzon’dan kürek çekmeye başlayan 5 Rus kanocu Rusya’nın Soçi kentindeki kıyılara ulaşarak Guiness rekoru kırdı.

Trabzon’dan kürek çekmeye başlayan 5 Rus kanocu, Rusya’nın Soçi kentine 28 saat 18 dakikada ulaşarak Guiness rekoru kırdı. Rus sporcular bu süre içerisinde 300 KM yol kat etti. Trabzon’da başlayan ve 45 saatte Soçi’ye ulaşmayı hedefleyen sporcular, öngörülen saatten daha kısa sürede Soçi’ye geldi. Gece saatlerinde Soçi’ye ulaşan sporculara 3 güvenlik teknesi de eşlik etti. Krasnodar bölgesine bağlı Rostov şehrinde yaşayan Rus sporcular, rekorlarını geliştirmek istediklerini belirtti.