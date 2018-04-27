Trabzonlu iş adamları Trabzonspor için destek kampanyası başlattı

Trabzon iş dünyası temsilcileri “İş Alemi TS61” adıyla Trabzonspor’a destek kampanyası başlattı.

Kampanya ile ilgili Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıya TTSO Meclis Başkanı M. Şadan Eren, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreteri İdris Çevik ve diğer ilgililer katıldı.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, iş dünyası adına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Meslek örgütleri olarak bizler şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin en büyük ortak değeri ve gururu olan Trabzonspor’umuza bugün olduğu gibi geçmişte de her zaman sahip çıktık, bundan sonra da çıkmaya devam edeceğimizi ifade etmek isterim. Hepimizin ortak hafızasında yer aldığı gibi kuruluşundan günümüze Trabzonspor’umuz bizlerin, sizlerin hepimizin büyük küçük demeden yaptığı katkılarla Trabzonspor olmuş, nice başarılara imza atmış, camiamıza, taraftarlarımıza sevinçler ve mutluluklar yaşatmıştır. Bugün Trabzonsporluluk bir kentin, bir bölgenin, bir ülkenin takımı olma sınırlarını aşarak dünyanın dört bir tarafından taraftarı olan büyük bir sevginin, mücadelenin, azmin, hırsın ve başarının sembolü haline gelmiştir. Şehrimizi, bölgemizi ve ülkemizi aşarak milyonların ortak paydaşını oluşturan Trabzonspor’umuz bir dünya markamızdır. Büyük bir taraftara ve sevgiye sahip olan Trabzonspor’umuz her zaman zor şartlar altında mücadelesine devam ederken ardından milyonların yaptığı küçük büyük bağışlar ve katkılarla ezilmeden yoluna onurla devam etmiştir. İlk günlerde olduğu gibi; gönlü derya olan insanların küçük katkıları ile büyüyen Trabzonspor’umuz; büyüklüğünü başta gönlü derya olan insanlara verdiği sayısız kupalarla yedi düvele göstermiştir. Gönlü derya olan milyonlara buradan sesleniyoruz; en zor dönemlerde olduğu gibi bugün de büyük küçük demeden herkesin katkısına ihtiyacı olan Trabzonspor’umuza destek zamanıdır. Zor günler milyonların sevgisi ile desteği ile aşılacaktır" dedi.

"Trabzonspor milyonların ortak değeridir ve ortak değerimiz olarak kalmaya devam edecektir" diyen Hacısalihoğlu "Bu duygu ve düşüncelerle; Dört Meslek örgütü olarak başlattığımız; ’İş Alemi TS61’ Trabzonsporumuza destek kampanyamıza tüm üyelerimizin desteklerini bekliyoruz. Dünyanın dört bir köşesindeki gönlü derya olan Trabzonspor hayranlarını büyük küçük demeden destek kampanyasına katılmaya davet ediyorum. Desteklerin çiğ gibi büyüyerek büyük bir soluk olacağına inancımız tamdır. Kuruluşundan bugüne kadar destek veren gönlü derya insanlara bir kez daha teşekkür ediyoruz. Gönlü derya olan insanlarımız var oldukça Trabzonspor’umuz yoluna devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İş Alemi TS61 Banka Hesap numaraları ise şöyle:

Ziraat Bankası Trabzon Girişimciler Şubesi

TL :TR860001002107392935375012

USD :TR590001002107392935375013

EURO :TR320001002107392935375014

SWİFT KODU: TCZBTR2A