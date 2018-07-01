Trabzonspor 1-24 Temmuz tarihleri arasında yapacağı kamp için Slovenya’ya gitti

Trabzonspor 1-24 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’da yapacağı yeni sezon kamp çalışmaları için özel uçakla Slovenya’nın başkenti Ljubljana’ya gitti.

Trabzon Havalimanı’na gelen kafileyi Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve yöneticiler havalimanından uğurladı. Başkan Ağaoğlu burada teknik direktör Ünal Karaman ve oyunculara başarı dileklerinde bulundu. 26 futbolcunun bulunduğu bordo-mavili kafile daha sonra pasaport kontrolünden geçerek uçağa gitti.

Bordo-mavili takımın kampına gecikmeli katılan Jose Sosa ve Hugo Rodallega’nın neşeli görüntüleri dikkat çekerken, Trabzonspor’un forvet oyuncularından Burak Yılmaz, Slovenya kampı öncesi kazıttığı saçları ile ilgi odağı oldu.