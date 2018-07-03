Trabzonspor 7 yıldır hak aramaya devam ediyor

Dünya Futbol Tarihi’nin en büyük skandallarından biri olan futbolda şike operasyonu kapsamında 3 Temmuz 2011’de başlatılan soruşturmanın 7’nci yılında Trabzonspor hak aramaya devam ediyor. Bordo-mavili taraftarların şampiyonluk kupasının Trabzon’a gelmesi yönündeki beklentisi zayıflasa da yeni yönetim hak arayışını sürdürüyor.

Dünya Futbol Tarihi’nin en büyük skandallarından biri olan futbolda şike operasyonu kapsamında 3 Temmuz 2011’de başlatılan soruşturmanın 7’nci yılında Trabzonspor hak aramaya devam ediyor. Bordo-mavili taraftarların şampiyonluk kupasının Trabzon’a gelmesi yönündeki beklentisi zayıflasa da yeni yönetim hak arayışını sürdürüyor.

Futbolda şike ve teşvik primi operasyonu kapsamında 7 yıl geçmesine rağmen Trabzonspor haklı olduğuna inandığı davasından hiç vazgeçmedi. 3 Temmuz 2011 ile 3 Temmuz 2018 tarihleri arasında tam 7 yıl geçti. Bordo-mavililer bu konudaki mücadelesini sürdürürken, haklarının iadesi noktasında ise hak arayışının 7 yılında yurt dışında somut gelişmeler yaşanmasına rağmen bunları elde etme noktasında Türkiye’de bir sonuç alamadı.

Camiadan eskisi gibi ses çıkmıyor

3 Temmuz 2011’de başlatılan soruşturmanın ardından haklı olduğu davada büyük bir mücadele vermesine rağmen sürekli engellerle karşılaşan Trabzonspor camiasın şimdiye kadar bir sonuç elde edilememesi üzerine sessizliğe bürünse de yönetimler bazında girişimlerini sürdürüyor. Aradan 7 yıl geçmesine rağmen, Karadeniz ekibi şampiyonluk kupasının Trabzon’a gelmesi yönündeki beklentisi ve hak arama mücadelesi devam ediyor.

Şike Operasyonu Sonrası Trabzonspor’da 4 başkan görev yaptı

Trabzonspor Kulübü 7 yıldır mücadele ettiği şike ve teşvik primi operasyonunda 4 kulüp başkanı görev aldı. Sadri Şener, şike ve teşvik primi operasyonuna maruz kalan başkan olurken, onda sonra göreve gelen ve kupayı Trabzon’a getirme noktasında iddialı sözler kullanarak başkanlığa adım atan İbrahim Hacıosmanoğlu dönemlerinde bordo-mavili kulüp kupanın Trabzon’a gelmesi noktasında somut adımlar atamadı. Muharrem Usta da döneminde de şike davasını takip eden bordo-mavili kulüp somut ve sonuç getirici adımlar atmakta zorluk yaşadı. Göreve yine gelen Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kuruluda şike davasını CAS’a taşıyarak yeni adımlar atılması noktasında girişimlerini sürdürüyor.

Trabzonspor, “Adalet Arayışında Yedi Yıl ve Futbolun Uzun Uykusu”

3 Temmuz 2011 şike süreciyle ilgili olarak Trabzonspor Kulübü de resmi hesaplarından bir açıklama yayınladı. Bordo-mavili kulüp yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, “ Bugün 3 Temmuz Çalınan bir şampiyonluğun uzun öyküsü duran kalplerin, kırılan hayallerin, gasp edilen sevinçlerin, gelmeyen adaletin yedinci yılı. Ancak dinmeyecek umudun, direnecek çocukların, adalet nöbetlerinin ve hak arayışlarının da Yedinci şampiyonluğumuzun ardından geçen yedi yılda ‘şimdilik’ değişen bir şey yok. Ama bizler biliyoruz ki; her hak er ya da geç sahibini bulur. Yıllar geçse de günü gelir; o hak, büker kılıç kalkanı! Ve yapanlar verir hesabını! Biliyoruz ki yine öyle olacak. Yine öyle olacak #Tertemiz” denildi.