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16 Temmuz 2019 Salı 23:53

Trabzonspor'a Yeni İsimler

Trabzonspor'a Yeni İsimler
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Son zamanlarda kümede oldukça zor sıkıntılar yaşamaya başlayan ünlü futbol takımında yeni isimler aranıyor. Yeni isimlerin başında geçen aylarda daha farklı isimler gelse bile yeni açıklamalar ile bu isimin Gaston Campi olacağı açıklandı. Son dönemlerde ülkemizde atılımlar yapan Trabzonspor bu yeni transfer ile daha da üst sıralara ulaşmayı hedefliyor. Ünlü takımın yeni transfer için geçen aylarda oldukça yüksek efor sarf ettiği biliniyor. Son olarak ise yapılan antlaşmanın sonuna geldikleri ve de yeni takım oyuncusunun yakın zaman içinde Trabzonspor bünyesinde boy göstereceği açılandı. Böylece taraftarlar bahis oynayarak bu duruma tepki gösterdi. Ayrıca canlı bahis ve de canlı maç izle ile bahis siteleri taraftarların akınına uğradı.

Yeni Oyuncu Geliyor

Trabzonspor kümede yaşadığı sıkıntılar üzerine yeni oyuncusu olan Arjantinli ünlü futbolcu ile antlaşma imzaladı. Aylar öncesinde yaptıkları çalışmalara rağmen emin olunamayan transfer için sona ulaşıldı. Ünlü futbolcu Gaston Campi gerekli olan sağlık kontrollerinden geçen gün geçti. Son olarak Türkiye'ye gelmesi gereken Gaston Campi yakın zaman içine ülkemize gelecek. Yapılan röportajlarda özellikle de ülkemiz hakkında güzel yorumlarda bulunan futbolcu, yeni takımında olmaktan mutlu olduğunu belirtti. Yakın zaman içinde Trabzonspor ile oldukça yüksek başarılar elde edeceklerine inanan futbolcu yapılan röportajda çok motive görünüyor. Trabzonspor’un yakın zamandaki başarıları taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.

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