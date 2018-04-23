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23 Nisan 2018 Pazartesi 18:31

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına başladı.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Antalyaspor maçı hazırlıklarına...

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Antalyaspor maçı hazırlıklarına başlayan bordo-mavilileri antrenmanda Gürpınar İlkokulu öğrencileri ziyaret etti. Futbolcularla fotoğraf çektiren öğrencilerden Merve Şentürk, imza törenine misafir olduğu Kucka’ya sürpriz yaparak hediye verdi. Koşu ağırlıklı çalışan bordo-mavililerde antrenmana, sakatlıkları bulunan Uğur, Kamil, Onur ve Castillo ile tedavileri devam eden Burak Yılmaz, Abdülkadir, Okay ve izinli olan Rodallega katılmadı.
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