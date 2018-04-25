Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet, Uğur ve Onur katılmadı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Burak, Abdülkadir ve Castillo ise takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanda ısınma ve dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yapıldı. Antrenman sonrasında Rodalelga, N’Doye, Yusuf ve genç oyuncular sahada kalarak şut çalışması yaparak antrenmanı tamamladılar. Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Ayrıca antrenman öncesi Hasan Tahsin İlkokulu öğrencileri futbolculara çiçek verip, birlikte fotoğraf çektirdi.