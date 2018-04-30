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30 Nisan 2018 Pazartesi 09:48

Trabzonspor bir yetenek daha kazanıyor

Yaşadığı sıkıntılı dönemi kademeli bir şekilde öze dönüş planlamasıyla atlatmayı planlayan Trabzonspor, Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür’den sonra kaleci Uğurcan Çakır gibi altyapıdan gelen bir genç yeteneği daha kazanmanın sevincini...

Trabzonspor bir yetenek daha kazanıyor
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Yaşadığı sıkıntılı dönemi kademeli bir şekilde öze dönüş planlamasıyla atlatmayı planlayan Trabzonspor, Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür’den sonra kaleci Uğurcan Çakır gibi altyapıdan gelen bir genç yeteneği daha kazanmanın sevincini yaşıyor.

Kaleci Onur Recep Kıvrak’ın sakatlanmasının ardından kaleyi devralan Uğurcan Çakır, her geçen hafta formasına daha çok ısınıyor. Spor Toto Süper Lig’de, Osmanlıspor maçında kaleci Onur’un sakatlanmasının ardından takımın 1 numarası Uğurcan Çakır oldu. Geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor maçında kaleye geçen ancak takımının 2-0 mağlup olmasına engel olamayan genç kaleci Antalyaspor deplasmanından ise kalesinde devleşti ve galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Ağabeylerinin sakatlık yaşaması ona yaradı

Trabzonspor’un altyapısında yetişen 22 yaşındaki kaleci, Esteban’ın ardından 3’ncü kaleci pozisyonunda yer alıyordu. Onur’un sakatlanması ve Esteban’nın da sakatlıktan yeni dönmesi nedeniyle teknik direktör Rıza Çalımbay, yetenekli kaleciye şans verdi. Bu sezon başında Aytemiz Alanyaspor karşısında 3-1 öndeyken Esteban’ın sakatlanmasıyla ikinci yarıda kaleye geçen Uğurcan Çakır, takımı 4-3 mağlup olmuştu, Şansız bir maç yaşayan yetenekli kaleci haftalar sonra bulduğu şansı ise Antalyaspor karşısında bu kez iyi değerlendirdi.

Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür’den sonra sevindirici tablo

Spor Toto Süper Lig’de sezon başında kurduğu kadro ile puan sıralamasında arzuladığı yerde olamayan Trabzonspor, ekonomik sıkıntılarla boğuştuğu dönemde altyapıdan gelen oyuncuların kendisini göstermesiyle geleceğe daha umutlu bakıyor. Kademeli olarak öze dönmeye hedefleyen Karadeniz ekibinde Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür’den sonra altyapıdan gelen Uğurcan Çakır gibi genç bir yeteneği daha kazanmanın sevincini yaşıyor.
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