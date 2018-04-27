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27 Nisan 2018 Cuma 09:13

Trabzonspor ile Antalyaspor 44. randevuda

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacak olan Trabzonspor rakibiyle 44. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Antalyaspor 44. randevuda
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Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacak olan Trabzonspor rakibiyle 44. kez karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig’in bitimine 4 hafta kala Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile kritik maça çıkıyor. Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir virajı geride bırakacak olan bordo-mavililer rakibiyle 44. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 43 maçta bordo-mavililer 26 galibiyet elde etti. 8 maçta Antalyaspor galip gelirken, 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Çalımbay ilk peşinde

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yarın oynanacak olan Antalyaspor maçında sahadan galibiyetle ayrılması halinde bir ilki yaşayacak. Bordo-mavililerin teknik patronu, teknik direktörlük kariyerinde Hamza Hamzaoğlu ile oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi. İki teknik adam arasında oynanan 7 lig maçında Çalımbay, meslektaşı Hamza Hamzaoğlu’na karşı 7 maçta 6 mağlubiyet 1 beraberlik aldı. Çalımbay, Antalyaspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’na karşı ilk galibiyetini almış olacak. Sezon başında Çalımbay, Antalyaspor’u çalıştırıyordu.

Deplasmanda en çok berabere kalan takım

Trabzonspor Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda en çok berabere kalan takım oldu. Karadeniz ekibi deplasmanda oynadığı 15 maçta 8 beraberlik, 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde etti. Attığı 25 gole karşılık kalesinde ise 21 gol gördü. 20 puan toplayan bordo-mavililer ligde ise deplasman maçları sıralamasında 4. basamakta yer aldı.
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