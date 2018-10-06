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06 Ekim 2018 Cumartesi 12:09

Trabzonspor, İzmir’e gitti

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İzmir’e gitti.Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Akhisarspor maçına yönelik yaptığı taktik çalışmasının ardından Türk Hava...

Trabzonspor, İzmir'e gitti
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Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İzmir’e gitti.

Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Akhisarspor maçına yönelik yaptığı taktik çalışmasının ardından Türk Hava Yollarına (THY) ait özel bir uçak ile saat 12.05 sıralarında Trabzon’dan İzmir’e hareket etti. Bordo-mavililer daha sonra buradan kara yolu ile Manisa’ya geçerek kamp yapacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.

Trabzonspor kafilesinde 22 futbolcu yer aldı. Alacaklarından dolayı bordo-mavili kulübü FIFA’ya şikayet eden Slovak oyuncu Kucka kafilede yer almazken, sakatlıkları nedeniyle Ibanez ve Kamil Ahmet Çörekçi kadroda bulunmuyor. Bazı yöneticiler de takımla birlikte İzmir’e gitti.
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