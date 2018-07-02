SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 00:50

Trabzonspor kafilesi Slovenya’da

Trabzonspor kafilesi yeni sezon hazırlıkları kapsamında 1-24 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’da gerçekleştireceği çalışmalar kapsamında bu ülkeye geldi.

Trabzonspor kafilesi Slovenya'da
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Trabzonspor kafilesi yeni sezon hazırlıkları kapsamında 1-24 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’da gerçekleştireceği çalışmalar kapsamında bu ülkeye geldi.

Bugün yerel saat ile 17.30’da özel uçakla Trabzon’dan havalanan bordo mavililer 3 saat 30 dakika süren yolculuğun ardından saat 21.00’de Slovenya’nın başkenti Ljubljana’ya indi. Trabzonspor kafilesi buradan kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele geçti. Bordo mavililer yarın saat 10.30’da burada yapacağı çalışmalarla Slovenya kampına başlayacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku