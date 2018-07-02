Trabzonspor kafilesi Slovenya’da

Bugün yerel saat ile 17.30’da özel uçakla Trabzon’dan havalanan bordo mavililer 3 saat 30 dakika süren yolculuğun ardından saat 21.00’de Slovenya’nın başkenti Ljubljana’ya indi. Trabzonspor kafilesi buradan kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele geçti. Bordo mavililer yarın saat 10.30’da burada yapacağı çalışmalarla Slovenya kampına başlayacak.

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