Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başlayan bordo-mavililerde tedavileri devam eden Burak, Onur, Mustafa, Kamil, Uğur, Castillo, Rodellega antrenmana katılmazken, Abdülkadir ise takımdan ayrı koşu yaptı. İdmanda koşu ağırlıklı çalışan bordo-mavililer, son bölümde yarım sahada çift kale maç yaptı. Trabzonspor’un Slovak oyuncusu Durica, girdiği mücadelede belinden sakatlanarak antrenmanı bırakmak zorunda kaldı.