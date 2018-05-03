Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililerde antrenmana sakatlıkları bulunan Onur, Uğur, Castillo ve Kamil katılmadı. Bordo-mavililer ısınmanın ardından pas, taktik ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kasımpaşa maçı hazırlıklarını...

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