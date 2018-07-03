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03 Temmuz 2018 Salı 21:49

Trabzonspor, Metus Bero’yu KAP’a bildirdi

Trabzonspor, Matus Bero’nun transferi konusunda Hollanda’nın Vitesse kulübüyle her konuda anlaştı. Bordo-mavili kulüp anlaşmanın ardından transferi KAP’a bildirdi.

Trabzonspor, Metus Bero'yu KAP'a bildirdi
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Trabzonspor, Matus Bero’nun transferi konusunda Hollanda’nın Vitesse kulübüyle her konuda anlaştı. Bordo-mavili kulüp anlaşmanın ardından transferi KAP’a bildirdi.

Bordo-mavili kulübün KAP’a yaptığı açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Matus Bero’nun, Vitesse kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre;Vitesse kulübü şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 1.640.000 EUR ödeyecektir. Buna karşılık futbolcumuz Matus Bero ile yapılan fesih sözleşmesi gereği oyuncuya, fesih tazminatı olarak 550.000 EUR ve menajeri Karol Csonto’ya 150.000 EUR menajerlik hizmet bedeli ödenecektir” denildi.
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