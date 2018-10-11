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11 Ekim 2018 Perşembe 12:13

Trabzonspor, milli şansızlığı kırmak istiyor

Trabzonspor son yıllarda milli maçlar sonrası yaşadığı şansızlığı kırmak istiyor.

Trabzonspor, milli şansızlığı kırmak istiyor
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Trabzonspor son yıllarda milli maçlar sonrası yaşadığı şansızlığı kırmak istiyor.

Bordo-mavili takım, 2017 ve 2018 yıllarında A Milli Takım’ın oynadığı maçlar sonrası ligde karşılaştığı takımlara karşı puan kayıpları yaşadı. Spor Toto Süper Lig’de, Kasımpaşa’yı ve Akhisarspor’u yenerek zirveye doğru tırmanışını sürdüren bordo-mavililerde moraller yükselirken, milli maçlar sonrası yaşanan bu istatistik ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanacak olan maç öncesi endişeye yol açtı.

Milli ara sonrası 3 mağlubiyet

Trabzonspor, 2017 ve 2018 yıllarında ligler devam ederken Milli Takım maçları nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e verilen 4 ara sonrası oynadığı 4 Süper Lig maçında 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde etti. Bu maçlarda 9 puan kaybeden Karadeniz ekibi, hanesine 3 puan yazdırabildi. Karadeniz ekibi, söz konusu dönemde milli maçlar sonrası deplasmanda oynadığı 2 maçı ise kaybetti. Bordo-mavililer bu maçlarda 6 gol atarken, kalesinde ise 12 gol gördü.

Teknik heyetten ve yönetimden sıkı markaj

Milli maçlar nedeniyle bir çok oyuncusundan yoksun alan Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına eksik bir kadro ile yarın başlayacak.Teknik Direktör Ünal Karaman, milli maçlar sonrası yaşanan bu endişeyi ortadan kaldırmak için oyuncularına adeta terapi uygulayacak. Bordo-mavili yönetimde taraftarlar üzerinde oluşan ve dillendirdiği bu endişeyi ortadan kaldırmak içinde stadyumu doldurarak takıma maç boyunca destek oluşturacak bir ortamı oluşturarak bu handikapı ortadan kaldırmayı planlıyor.
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