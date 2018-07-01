SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Temmuz 2018 Pazar 12:35

Trabzonspor Olağanüstü Genel Kurulu’nda öncesi gerginlik

Trabzonspor Olağanüstü Genel Kurulu öncesi üyelikten çıkartılanlar salona girmek isteyince gerginlik yaşandı.Trabzonspor Kulübü, tüzük değişikliği için bugün çoğunluk aranmaksızın Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştiriyor. Kurul’da...

Trabzonspor Olağanüstü Genel Kurulu'nda öncesi gerginlik
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Trabzonspor Olağanüstü Genel Kurulu öncesi üyelikten çıkartılanlar salona girmek isteyince gerginlik yaşandı.

Trabzonspor Kulübü, tüzük değişikliği için bugün çoğunluk aranmaksızın Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştiriyor. Kurul’da 93 tane tüzük maddesinin değişeceği belirtildi. KTÜ Osman Turan Kongre Merkezi’nde düzenlenen genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Divan kurulunun oluşturulmasının ardından tüzük tadilatı ile ilgili maddeler okundu. Trabzonspor Başkanı Ali Ağaoğlu ve eski başkanlarında katıldığı genel kurulda daha önce üyelikten çıkartılanlar salona girmek istedi. Özel güvenlik görevlileri tarafından salona girişlerine izin verilmeyen eski üyeler aidatlarını yatırdıklarını öne sürerek salona girmek isteyince zaman zaman gerginlik yaşandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku