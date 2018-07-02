SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 21:32

Trabzonspor pas çalıştı

Trabzonspor, Slovenya’da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktörü Ünal Karaman, oyuncularından savunmayı ve hücumu birlikte düşünmelerini istedi.Slovenya Futbol Federasyonu ait tesislerde gerçekleştirilen antrenmana transfer...

Trabzonspor pas çalıştı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Trabzonspor, Slovenya’da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktörü Ünal Karaman, oyuncularından savunmayı ve hücumu birlikte düşünmelerini istedi.

Slovenya Futbol Federasyonu ait tesislerde gerçekleştirilen antrenmana transfer görüşmesi yapmaları için izin verilen Ramil Sheidaev, Matus Bero ve Aytaç Kara ile izinsiz olarak gelmeyen Esteban Alvarado katılmadı. Dünya kupasında mücadele eden Onazi’nin ise ilerleyen günlerde kampa katılacağı belirtildi.

Bordo-mavililer ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Yapılan pas çalışmasında futbolcuların oldukça hırslı ve istekleri olmaları dikkat çekerken, Teknik Direktör Ünal Karaman’ın ise futbolcularını sık sık uyardığı gözlendi. Oyuncularından savunmayı ve hücumu birlikte düşünmelerini isteyen Karaman, saha içinde yardımlaşma içinde olmalarını gerektiğini vurguladı.

Antrenmanın son bölümünde ise oyuncular koşu yaparak çalışmayı tamamladı. Burak Yılmaz ve Kamil Ahmet Çörekçi ise takımda ayrı olarak koşu yaptı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku