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02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:41

Trabzonspor, Slovenya’da ilk antrenmanını yaptı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları için kampa girdiği Slovenya’da ilk antrenmanını yaptı. Oyuncularını zorlu idmanlar için motive etmeye çalışan Teknik Direktör Ünal Karaman da bu kapsamda futbolcularla birlikte çalıştı.

Trabzonspor, Slovenya'da ilk antrenmanını yaptı
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları için kampa girdiği Slovenya’da ilk antrenmanını yaptı. Oyuncularını zorlu idmanlar için motive etmeye çalışan Teknik Direktör Ünal Karaman da bu kapsamda futbolcularla birlikte çalıştı.

Slovenya Futbol Federasyonu’na ait tesislerde ilk çalışmasını gerçekleştiren bordo-mavililerde, transfer görüşmesi yapmaları için izin verilen Ramil Sheidaev, Matus Bero ve Aytaç Kara ile izinsiz olarak kampa gelmeyen Esteban Alvarado antrenmana katılmadı. Dünya Kupası’nda mücadele eden Onazi’nin ise önümüzdeki günlerde kamp çalışmalarına dahil olması bekleniyor.

Kamp yeri beğenildi

Trabzonspor’un yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Kranj bölgesi başta Teknik Direktör Ünal Karaman ve futbolcular tarafından beğenildi. Otel’in bulunduğu alandan antrenman sahasına ormanlık bir alandan yürüyerek gelen bordo-mavililerde, doğası ve sessizliği ile dikkat çeken bölgenin kamp için ideal bir alan olduğu vurgulandı.

Karaman futbolcular gibi çalıştı, uyarılarda bulundu

Bordo-mavililer, antrenmanın ilk bölümünde uzun süreli ısınma hareketi gerçekleştirirken, ikinci kısımda ise kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı. İki çalışma sırasında da tecrübeli çalıştırıcı Ünal Karaman’ın futbolcularla aynı tempo içerisinde antrenman yapması ve onlara eşlik etmesi dikkat çekti. Zorlu kamp programına oyuncularını motive etmeye çalışan Karaman, "Ben bu hareketleri yapabiliyorsam siz çok rahatlıkla yapabilirsiniz” diyerek futbolcularına ikazlarda bulundu.

Milli oyuncular testten geçti

Sezon sona erdikten sonra ülkelerinin milli takımlarına gittikleri için Trabzonspor kampına geç katılan Yusuf Yazıcı, Filip Novak, Juraj Kucka’nın yanı sıra Olcay Şahan ve Jose Sosa’ya laktat testi yapıldı. Bu futbolcuların durumlarına göre antrenman programı uygulanacak.

Burak Yılmaz ve Kamil Ahmet Çörekçi’ye özel program

Geçtiğimiz sezon yaşadıkları sakatlıkları henüz tam olarak atlatamayan Burak Yılmaz ve Kamil Ahmet Çörekçi takımdan ayrı olarak koşu yaparken, sağlık ekibi de oyuncuların durumunu yakından takip ediyor.

Bordo-mavililer, günün son antrenmanı ise TSİ ile 19.30’da yapacak.
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