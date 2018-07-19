Slovenya’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, taktik çalıştı. Bordo-mavililerin antrenmanında Teknik Direktör Ünal Karaman, tempo isteğini güzel olduğunu oyuncularına aktarırken, baskıda bütünlük sağlamaları gerektiğini vurguladı.

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını Slovenya kampında akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İstanbul’da ameliyat olan Burak Yılmaz, milli takım kampında bulunan Abdülkadir ve sakatlıkları bulunan Muhammet Beşir, Yüksel Şişman ve Castillo katılmadı.

Teknik Direktör Ünal Karaman, yönetiminde yapılan çalışmada, bordo-mavililerde ısınmanın ardından taktik ağırlıklı çalışmalara yer verilirken, son bölümde ise serbest vuruş çalışması gerçekleştirildi. Bu arada çift kale maç sırasında savunma oyuncusu sıkıntısı çeken Teknik Direktör Ünal Karaman bir takımda Hüseyin Türkmen ve Mustafa Akbaş’ı oynatırken, diğer takımda ise kaleciler Esteban ve Furkan’ı stoperde görevlendirdi.

"Baskıda bütünlük gerek"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, antrenmanda oyuncularını uyardı. Temponun ve çalışma isteğinin güzel olduğuna vurgu yapan deneyimli teknik adam baskıda bütünlük sağlamaları gerektiğini anlattı.