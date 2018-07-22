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22 Temmuz 2018 Pazar 13:32

Trabzonspor taktik çalıştı

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’da sürdürün Trabzonspor, sabah saatlerinde taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Trabzonspor taktik çalıştı
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Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’da sürdürün Trabzonspor, sabah saatlerinde taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Castillo, Burak Yılmaz ve milli takım kampında bulunan Abdülkadir Ömür ile Trabzon’da bulunan yeni transfer Vahid Amiri katılmadı. Gözünde arpacık çıkan Ibanez de çalışmada yer almadı. Muhammet Beşir ve Kamil Ahmet Çörekçi ise takımdan ayrı koşu yaptı. Bordo-mavili takım, idmanın ilk bölümünde kondisyon ağırlıklı çalışırken, ikinci bölümde ise taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Bu çalışma sırasında Ünal Karaman, savunma oyuncularını basit çalım yememeleri konusunda uyarırken, hücum futbolcularını ise yakalanan pozisyonları basit harcamamaları için sık sık ikaz etti. Bordo-mavili takım, antrenmanın son bölümünde ise gol çalışması yaptı.

Son hazırlık maçı yarın

Trabzonspor, Slovenya kampındaki son hazırlık maçını yarın saat TSİ 19.00’da Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail ile yapacak. Villach’ta oynanacak olan karşılaşmada Teknik Direktör Ünal Karaman’ın bugüne kadar oynanan üç hazırlık maçında daha az forma şansı tanıdığı isimlere görev vermesi bekleniyor. Oynadığı ilk maçta Kranj’i 2-0, ardından da Lokomotiva Zagreb’i 1-0’la geçen bordo-mavililer, üçüncü hazırlık maçında ise Spartak Moskova’ya 4-1 mağlup olmuştu. Karadeniz ekibi, son hazırlık maçını kazanarak kampı moralli şekilde tamamlamayı hedefliyor.
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