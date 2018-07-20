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20 Temmuz 2018 Cuma 12:48

Trabzonspor Vahid Amir’i Trabzon’a getirdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, İran’lı sol kanat oyuncusu Vahid Amir’i Trabzon’a getirdi.

Trabzonspor Vahid Amir'i Trabzon'a getirdi
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Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, İran’lı sol kanat oyuncusu Vahid Amir’i Trabzon’a getirdi.

Trabzonspor İranlı sol kanat oyuncusu Vahid Amir’i Trabzon’a getirdi. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğu ve Kulüp Genel Koordinatörü Özkan Sümer, futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından masaya oturacak. Anlaşma sağlanması halinde oyuncuyla sözleşme imzalanacak.
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