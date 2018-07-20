Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, İran’lı sol kanat oyuncusu Vahid Amir’i Trabzon’a getirdi.Trabzonspor İranlı sol kanat oyuncusu Vahid Amir’i Trabzon’a getirdi. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğu ve Kulüp Genel Koordinatörü Özkan Sümer, futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından masaya oturacak. Anlaşma sağlanması halinde oyuncuyla sözleşme imzalanacak.
Trabzonspor Vahid Amir’i Trabzon’a getirdi
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, İran’lı sol kanat oyuncusu Vahid Amir’i Trabzon’a getirdi.