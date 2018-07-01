SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Temmuz 2018 Pazar 14:28

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının Trabzon ayağını tamamladı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının Trabzon ayağını tamamladı. Bordo-mavililer, bugün Slovenya’ya hareket ederek iki etaplı hazırlık kampı gerçekleştirecek.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının Trabzon ayağını tamamladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının Trabzon ayağını tamamladı. Bordo-mavililer, bugün Slovenya’ya hareket ederek iki etaplı hazırlık kampı gerçekleştirecek.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde Hayrettin Şiranlı Sahası’nda yapılan düz koşu idmanıyla Trabzon’daki hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, saat 17.00’de Slovenya’ya hareket ederek iki etaplı bir hazırlık kampı gerçekleştirecek. 28 futbolcunun katılacağı Slovenya kampında şu futbolcular yer alacak:

"Abdulkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Ahmet Hakan Sevinç, Alihan Tunçer, Bahadır Güngördü, Batuhan Artarslan, Burak Yılmaz, Cafer Tosun, Esteban Alvarado, Fabian Castillo, Filip Novak, Furkan Taş, Hugo Rodallega, Hüseyin Türkmen, Joao Pereira, Jose Sosa, Juraj Kucka, Kamil Ahmet Çörekçi, Luis Ibanez, Muhammet Beşir, Murat Cem Akpınar, Mustafa Akbaş, Olcay Şahan, Ogenyi Onazi, Onur Kıvrak, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Yüksel Şişman."

3 hazırlık maçı yapılacak

Trabzonspor’un, Slovenya kampında üç hazırlık maçı yapacağı belirtildi. 1-24 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’da gerçekleştirilecek kampta bordo-mavililer, 15 Temmuz’da Triglav Kranj, 17 Temmuz’da Lokomotiva Zagreb ve 20 Temmuz’da Spartak Moskova olmak üzere 3 hazırlık karşılaşması oynayacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku