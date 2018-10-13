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13 Ekim 2018 Cumartesi 18:04

Trabzonspor Yo-Yo testinden geçti

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde B.B....

Trabzonspor Yo-Yo testinden geçti
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Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde B.B. Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Isınma hareketleri ile antrenmana başlayan bordo-mavililer ardından yo-yo testinden geçti. Dayanıklık testinde oyuncuların zorlandıkları gözlenirken, 34 yaşındaki Pereira performansıyla testin en dayanıklı ismi oldu. Koşu ağırlıklı çalışan Karadeniz ekibinde antrenmana milli takımlara giden Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Esteban Alvarado, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Filip Novak, Vahid Amiri ve Majid Hosseini katılmadı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bazı yöneticilerde antrenmanı takip ederken, Trabzonspor B.B. Erzurumspor maçı hazırlıklarını yarın basına kapalı olarak yapacağı çalışma ile sürdürecek.
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