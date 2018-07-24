SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 22:29

Trabzonspor, yurda döndü

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’da tamamlayan Trabzonspor, yurda döndü.Yeni sezon hazırlıklarını 1-24 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’da iki aşamalı gerçekleştirdiği kampla tamamlayan Trabzonspor, şehre döndü. TSİ 17.10’da...

Trabzonspor, yurda döndü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’da tamamlayan Trabzonspor, yurda döndü.

Yeni sezon hazırlıklarını 1-24 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’da iki aşamalı gerçekleştirdiği kampla tamamlayan Trabzonspor, şehre döndü. TSİ 17.10’da Slovenya’nın başkenti Lubyana’dan hareket eden bordo-mavili kafile 20.30 sıralarında Trabzon’a geldi. Bordo-mavililer iki günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarını 26 Temmuz Perşembe günü yapacağı çalışma ile sürdürecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku