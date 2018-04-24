Trabzonspor’da gerileme dönemi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında ilk yarıda sergilediği performansın gerisinde kaldı. Ligin ikinci yarısında şimdiye kadar 17 puan toplayan bordo-mavililer, geri kalan maçlarını kazanması durumunda bile ilk yarıda topladığı 29 puan seviyesinde kalacak.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında ilk yarıda sergilediği performansın gerisinde kaldı. Ligin ikinci yarısında şimdiye kadar 17 puan toplayan bordo-mavililer, geri kalan maçlarını kazanması durumunda bile ilk yarıda topladığı 29 puan seviyesinde kalacak.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor’a 2-0 mağlup olan Trabzonspor, ligin ilk yarısındaki performansının gerisinde kaldı. Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik 4 mağlubiyet elde etti. Attığı 33 gole karşılık ise kalesinde 28 gol gördü ve 29 puan topladı.

İlk yarının bitiminde lider ile 7 puanlık fark vardı

Trabzonspor, ligin ilk yarısında teknik adam değişikliğine gitti. Ligin 8. haftasında tecrübeli çalıştırıcı Ersun Yanal ile yollarını ayıran bordo-mavililerin söz konusu dönemde lider ile arasındaki puan farkı 11’di. Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın takımın başına gelmesinden sonra iyi bir çıkış yakalayan Karadeniz ekibi, ilk yarının bitimiyle birlikte 7. sıraya yerleşti ve dönemin lideri Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 7’ye indirerek, umutlarını ligin ikinci yarısına taşıdı.

İkinci devrede aradığını bulamadı

Süper Lig’in ikinci yarısına da büyük umutlarla başlayan bordo-mavili ekip, beklentilerin gerisinde kaldı. Bordo-mavililer, ikinci yarıda oynadığı 13 maçta 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet elde ederken, 5 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Attığı 20 gole karşılık kalesinde 16 gol gördü ve 17 puan topladı. Trabzonspor, ligin bitimine 4 hafta kala tüm maçlarını kazanması halinde bile ligin ikinci yarısında 29 puan toplamış olacak ve ilk yarı performansını geçemeyecek.

Lider ile puan farkı 17’ye çıktı

Trabzonspor’un ligin ikinci devresinde ortaya koyduğu performansın, ilk yarının gerisinde kaldığına en büyük kanıt ise zirve ile arasında oluşan puan farkı. İlk yarıyı lider Başakşehir’in sadece 7 puan gerisinde kapayan Karadeniz ekibi, şu anki durumda ise ligin bitimine 4 hafta kala 63 puanla zirvede bulunan Galatasaray’ın tam 17 puan gerisinde.

Geçtiğimiz sezonu aradı

Trabzonspor, 2016-2017 sezonunda 30. hafta sonunda 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde etmişti. Attığı 36 gole karşılık kalesinde 30 gol gördü ve 48 puan topladı. Bordo-mavili takım, bu sezon ise 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Attığı 53 gole karşılık ağlarında 44 gole engel olamayan Çalımbay’ın takımı, söz konu dönemde 46 puan toplayarak geçtiğimiz sezonun 2 puan gerisinde kaldı.

Trabzonspor, Avrupa için beklemede

Üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle oldukça sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, zor da olsa Avrupa kupalarına katılma umudunu son haftaya kadar taşımak istiyor. Karadeniz temsilcisinin sezon sonu Avrupa’ya gidip gitmeyeceği Ziraat Türkiye Kupası’ndan çıkacak olan sonuca göre netlik kazanacak. Gelecek sezon uluslararası alanda olması için sıralamadaki yerini korumak zorunda olan bordo-mavililer, Teleset Mobilay Akhisarspor’un kupayı alması durumunda ise Avrupa kupalarına katılamayacak. Beşiktaş veya Fenerbahçe’nin finale çıkıp kupayı alması durumunda da Trabzonspor’a Avrupa için yeşil ışık yanacak.