Trabzonspor’da tüzük değişliği

Trabzonspor’da yapılan olağanüstü genel kurul ile tüzük değişikliğine gidildi. Yapılan açık oylamada tüzük değişikliği 23 ret oyuna karşılık 192 oyla kabul edildi.

KTÜ Osman Turan Kongre Merkezi’nde gerçekleşen olağanüstü genel kurulda, tüzük tadilatı üzerine uzun uzun yapılan konuşmaların ardından oylamaya gidilirken, yapılan açık oylama ile Trabzonspor’un 94 maddesinden 88 maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Divan başkanlığını Ali Sürmen’in yaptığı kongrede üyelerin yaptıkları konuşmaların ardından söz alan Trabzonspor eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu, yönetimi eleştirerek tüzükteki maddelerin yasaklayıcı maddeler olduğunu söyledi.

Hacıosmanoğlu, mevcut yönetimi eleştirerek “Kulübümüz tüzük tadilatı yapıyor sayın başkanımız 2008’den beri bu taslakta hazırlık yapıyoruz diyor. 2008’den beri hazırlık yapılan bu taslakta bakıyorum Trabzonspor adına özgürlükler değil, yönlendirici, yasaklayıcı, kısıtlayıcı ne kadar madde varsa onları koyuyoruz. Bizi usulsüz üye yaptınız diye itham ediyorlar. Trabzonspor’un üyesi satılık değil ki. Son Muharrem beyin başkan olduğu dönemde ben aday olmak için değil, bir cemaat tarafından tehdit edildiğim için şu anda soruşturma savcılıkça devam ediyor korktu kaçtı demesinler diye aday oldum. Seçilmek için de hiçbir çalışma yapmadım. Buna rağmen bizim yakınlarımız İstanbul’dan uçak tutup taraftar götürdük burada arkadaşımızın otelinde kaldı helali hoş olsun, öğle yemeğini bile çarşıda yemediler otelde yediler ama gidip Muharrem’e oy verdiler. Muharrem beye de bize kişisel kini olanlar baskı yaptı bu yönetimi iptal edin diye. İnanın Muharrem bey iptal etseydi bu kadar bana dokunmazdı. Eski dostum Ahmet Ağaoğlu’nun yönetimi tarafından iptal etmesi bana dokundu. Eski dostum diyorum. Kendisine de söyledim bundan sonra dostum değilsin diye. Trabzonspor’a hizmet edenlerin hepsinin başımın üzerinde yeri var. Eski dostum olsa da olmazsa da bu işlerin ne kadar zor olduğunu bilen, yaşayarak gören bir insanım. O yüzden hep destek olmak lazım. Kindarlığı bir kenara bırakmak lazım. Bu usulsüz dediğiniz üyeler sizi başkan seçti. O zaman sizde usule uygun değilsiniz” dedi.

Ağaoğlu: “Başkan seçilmeme rağmen tüzük mağduru oldum”

Son olarak kürsüye gelen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2003 yılında girdiği seçimden galip çıkmasına rağmen tüzüğe takıldığını belirterek eleştirileri cevapladı.

Ağaoğlu, tüzükteki 84’inci maddenin önemine vurgu yaparak, “Tabii ki hiçbir tüzük mükemmel değildir ne yaparsanız yapın. Kanunlarda öyledir, tüzükler de öyledir. Safihane duygularla gelip hizmet etmeyi amaçlayan insanlar için kanunun ve tüzüğün bana göre hiçbir anlamı yoktur, gereği de yoktur. Ama olması gereken şeylerin de yönetmenlikler gereği yapılması da zorunludur. Kişiye göre tüzük çıkarmak, kişiye göre tüzük maddelerini ayarlamak yapılabilecek yanlışların daha sert ötesine geçeceğim ayıpların en büyüğüdür. Bunu burada huzurlarınızda Trabzonspor Kulübünün tarihinde tüzük kurbanı olmuş tek insan olarak ben söylüyorum. 2003 yılında katıldığım seçimlerde sayın Özkan Sümer’e karşı bin 607 oy alarak sayın Özkan Sümer’i 62 oy farkla geçmeme rağmen tüzükteki ‘başkanı yönetim seçer’ maddesine takılarak o seçimi kaybettim. Ağzımızı açmadık bir şey de söylemedik. Mağlubiyeti kazanmamıza rağmen kabul ettik köşemize çekildik. Sayın Hacıosmanoğlu’nun yaptığı eleştirilerin çok büyük bir bölümüne katılıyorum. 40. maddeyle alakalı olarak 14’de bunun içerisine girebilir seçme hakkını elde etmiş olan her üyenin seçilme hakkı da olmalıdır. Buna ben de yürükten katılıyorum zaten o doğrultuda da ben tamamen başından sonuna kadar da bu hazırlıkların içerisinde yoktum çok az bir bölümünde vardım” dedi.

"Kulübün bütçesini gelir giderini sağlıklı bir şekilde analiz ederek onaylayın"

Ağaoğlu, üyelere kulübün bütçesini gelir, gideri sağlıklı bir şekilde analiz ettikten sonra onaylamalarını isteyerek, “Benim burada olmazsa olmazım, sayın Hacıosmanoğlu size orada katılamayacağım 84 madde göz boyama maddesi değil. Mali kriterler, UEFA’nın da mali kriterlerine bir ölçüde uysun diye başından beri ısrarcı olaraktan bu maddenin konulmasını ben istedim. Bugün Trabzonspor kulübünün sadece ödenmeyen menajer komisyonları 60 milyon ve her sene ödediği faiz kur farkı gideri 80 milyonsa 84’inci maddeye şiddetle ihtiyaç vardır. Genel kurulda onaylanan bütçeyi aşma yetkisi yine genel kurula verilmelidir. Trabzonspor’un her kuruş parası genel kurulun onayına tabii olmalıdır. Şurada 2 buçuk aylık başkanım, günümün üçte birini uyku ve diğer işler hariç menajerlerle görüşmekle geçiriyorum. Trabzonspor’un bütçesi bu noktaya gelmemeliydi. Ben hizmet etmeye geldim. Mali konularda kulübü belirli bir noktaya getirmemiz için bir çalışmamız var. 84’inci maddeyi sadece burada ev diyerek değil, her bütçe genel kurulunda bütçe onaylanırken lütfen o bütçeyi çok iyi tetkik edin. Kulübün gelirini, gelirinin ne olduğunu sağlıklı bir şekilde analiz edin onun üzerinde gelen bütçeyi lütfen onaylamayın. Yoksa bugün bir milyar olan borç yarın 2 milyar olur alır başını gider. Ahmet gider Mehmet gelir, değişen hiçbir şey olmaz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından tüzük, oy çokluğu ile kabul edildi.