SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 12:31

Trabzonspor’da yabancı rüzgarı

Süper Lig’de geride kalan 8 haftada Trabzonspor’un attığı 17 golün 12’si yabancı oyunculardan geldi.

Trabzonspor'da yabancı rüzgarı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Süper Lig’de geride kalan 8 haftada Trabzonspor’un attığı 17 golün 12’si yabancı oyunculardan geldi.

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı, 8. haftada ise deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor’u mağlup ederek son iki haftada 6 puan elde eden Trabzonspor, her geçen hafta zirveye bir adım daha yaklaşırken, önceki yılların aksine yabancı oyuncuların takıma olan katkısı da ön plana çıkmaya başladı.

Kadrosunda 13 yabancı var

Trabzonspor, mevcut kadrosunda bulunan ve sezon başında transfer ettiği oyuncularla birlikte kadrosunda 13 yabancı isim barındırıyor. Bordo-mavililer kısıtlı ekonomik imkanlar dahilinde kadrosunda bulunan Esteban, Sosa, Kucka, Novak, Pereira, Hugo Rodallega ve Onazi gibi isimlerin yanına sezon başında Nwakaeme, Caleb Ekuban, Luis Ibanez, Majid Hosseini, Vahid Amiri, Zargo Toure dahil etti.

Söz konusu oyuncuların 8’ini direkt ilk 11’de oynatan bordo-mavililer, önceki sezonların aksine bu sezon elindeki yabancılardan en iyi verimi alan kulüplerin başında geliyor. Teknik Direktör Ünal Karaman, kadroda yer alan tüm yabancılarına kaleci Esteban dışında şans vermiş durumda.

13 puan katkıları var

Trabzonspor’un, ligde 8 hafta sonunda topladığı 13 puanda yabancı oyuncularının katkısı bulunuyor. Bordo-mavililerin elde ettiği 4 galibiyet ve 1 beraberlikte yabancı futbolcular attıkları gollerle önemli katkı sağladı. Trabzon ekibinin yabancılarının, Karadeniz ekibinin şu ana kadar attığı 17 golün 12’sinde imzası bulunuyor.

6 yabancı golle tanıştı

Trabzonspor’da bu sezon 6’sı yabancı olmak üzere 8 oyuncu golle tanıştı. Bordo-mavililerle birlikte Kasımpaşa ve Beşiktaş’ın yabancılarından 6’sı da takımlarına skor anlamında katkı sağladı. Kasımpaşa’nın yabancıları 16, siyah-beyazlıların yabancıları ise 14 gol attı. Trabzonspor’un kadrosunda bulunan yabancı futbolular ise 12 golle bu sıralamada 3. sırada yer aldı.

Bu 12 golü yabancı oyuncular ve gol sayıları şöyle:

"Hugo Rodallega 5, Novak 2, Nwakaeme 2, Sosa 1, Onazi 1, Ekuban 1"

Karadeniz temsilcisinin yerli gol ayaklarından Burak Yılmaz’ın 4, Olcay Şahan’ın da 1 golü bulunuyor.

2018 yılının en golcü savunmacısı Novak

Trabzonspor’da savunmanın solunda görev yapmasına rağmen attığı gollerle dikkat çeken Filip Novak ise Spor Toto Süper Lig’in 2018 takviminde en çok gol atan savunma oyuncusu oldu. 2018 yılında 5 gol atan Novak’ı yine aynı dönem içerisinde rakip ağlara 4 gol bırakan Pepe ve Mustafa Yumlu takip etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku