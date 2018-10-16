Trabzonspor’da yüzler gülüyor

Spor Toto Süper Lig’de oynadığı futbol ve son haftalarda aldığı sonuçlarla göz dolduran Trabzonspor’da bahar havası yaşanıyor.

Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 8 haftayı 13 puanla 5. sırada tamamlayan Trabzonspor’da hedef zirve yarışını sürdürmek. Futbolculuk döneminde olduğu gibi teknik direktörlük görevinde de bordo-mavili takıma önemli bir ivme kazandıran Ünal Karaman, bir mimar gibi çalışmalarını sürdürüyor. Kulüpte yeni bir dönem başlatan yönetim ise sürecin en önemli ayağını oluşturuyor.

Takımın çehresi değişti

Geçtiğimiz sezon hem arzuladığı futbolu oynayamayan hem de ligi hedeflediği sırada bitiremeyen Trabzonspor, sezon başında başta yönetim ve Teknik Direktör Ünal Karaman’ın büyük gayretleri sonrası takımın çehresini değişti. Transferde ekonomik olarak yapılan devrimle birlikte mevcut kadroya yapılan takviyelerle takım olma yolunda önemli adımlar atan bordo-mavililer, son iki haftada hem içeride hem de dışarıda kazanarak büyük bir moral depoladı.

Karaman, mimar gibi çalışıyor

Ünal Karaman, Trabzonspor’da futbolcu ve teknik adam olarak görev yaptığı dönemlerin yanı sıra bu sezon başında teknik direktör olarak çalıştırdığı takıma geçmişte olduğu gibi önemli bir ivme kazandırdı. Sezon başında beri titiz bir çalışma yürüten ve teknolojiyi de kurmaylarıyla birlikte çok iyi kullanan genç teknik adam takımdan ayrılması gündemde olan isimleri kazanarak katkı vermelerini sağladı. Tecrübeli ve genç isimlerle birlikte iyi bir kurgu ortaya çıkartan Karaman, sorun çıkartan değil, sorunların üstesinde gelebilecek karaktere sahip oyuncular takıma katılmasına özen gösterdi.

Kolej havası

Trabzonspor’da yakalanan ortamın en önemli unsurların başında takım içindeki bağların güçlenmesi oldu. Futbolcuların arasında ağabey-kardeş ve yakın arkadaş ilişkileri bulunuyor. Özellikle aynı ülkeden ve coğrafyadan olan yabancı oyuncular, Trabzon’da yakaladıkları aile ortamıyla birlikte şehre uyum sağlamalarıyla sıcak bir dostluk ortamı kurdular. Yerli ve yabancı oyuncuların aile gezintileri, futbolcu çocuklarının kaynaşması, yönetimin ve Ünal Karaman’ın oluşturmak istediği kolej takımı planlamasının önemli bir ayağını oluşturuyor.

Yönetimin çabası

Teknik Direktör Ünal karaman’ın Trabzonspor’da kolej takımı havası yakalamasının en büyük etkenlerinden biri de yönetimin hayata geçirdiği uygulamalar oldu. Önceki sezonların aksine takımla, kulüp personelinin son zamanlardaki kaynaşması dikkat çekiyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve yönetim kurulunun kulüpte oluşturduğu aile ortamı da bugünkü tablonun en önemli etkenlerinde biri. Tesislerde futbolcuların kaldığı odaların ve binanın yenilenmesiyle birlikte rahat bir ortama kavuşan oyuncular kendilerine ait odalarda vakit geçirebiliyorlar. Oyuncuların çocukları için yapılan çocuk parkından diğer alanlara kadar ferah bir ortamın sağlandığı tesislerde yönetim ayrı bir binaya taşınarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ni tamamen futbolcuların ve teknik kadronun kullanımına açtı. Ekonomik sıkıntılara rağmen düzenli ödeme yapılması yönünde gayretler ve oyuncuların yaklaşımı hem futbolcu kadrosunu hem de personele rahat bir çalışma ortamı sağlıyor.