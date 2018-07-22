Trabzonspor’dan Hosseini açıklaması

Trabzonspor, kadrosuna kattığı İran’lı futbolcu Seyedmajid Hosseini için KAP’a açıklamada bulundu.

İran ekiplerinden Esteghlal forması giyen Seyedmajid Hosseini’yi kadrosuna katan Trabzonspor, bu futbolcu için KAP’a açıklamada bulundu. Hosseini’nin serbest kalma maddesinin kullanıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Seyedmajid Hosseini’nin Esteghlal FC ile olan sözleşmesinde yer alan buy-out maddesinin kulübümüz tarafından kullanıldığı, resmi olarak Esteghlal FC’ye bildirilmiş olup, futbolcu ile de sözleşme yapılması konusunda görüşmelere başlanmıştır."