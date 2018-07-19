Kırklarelispor, Trabzonspor’dan 19 yaşındaki Abdurrahim Dursun’u 1 yıllığına kiraladı.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig’de mücadele eden Kırklarelispor, transfer çalışmalarına aralık vermeden devam ediyor. Kırkılarelispor, Süper Lig ekibi Trabzonspor’dan genç oyuncu Abdurrahim Dursun’u 1 yıllığına kiralayarak renklerine bağladı.
Trabzonspor’dan Kırklarelispor’a taze kan
Kırklarelispor, Trabzonspor’dan 19 yaşındaki Abdurrahim Dursun’u 1 yıllığına kiraladı.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig’de mücadele eden Kırklarelispor, transfer çalışmalarına aralık vermeden devam ediyor. Kırkılarelispor, Süper...