Trabzonspor’dan seferberlik kampanyası

Trabzonspor’da göreve 7-8 Nisan 2018 tarihlerinde yapılan Kulüp Olağanüstü Genel Kurulu’nda seçilen Yönetim Kurulu, kulübün içinde bulunduğu zorlu ekonomik koşulların düzeltilmesi amacıyla bir seferberlik kampanyası başlattı.

Trabzonspor Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"7-8 Nisan 2018 tarihlerinde yapılan Trabzonspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu’nda göreve seçilen Yönetim Kurulumuz, kulübümüzün içinde bulunduğu zorlu ekonomik koşulların düzeltilmesi amacıyla bir seferberlik kampanyası başlatmıştır. İhtiyaç duyulan her zaman, “Trabzonspor yolunda” seferber olan taraftarlarımızın bu çağrıya müspet yanıt vereceğinden kuşkumuz yoktur. Henüz yakın bir tarihte yapılan büyük bağış da bunun en güzel ispatıdır.

Sağduyu sahibi pek çok üye ve taraftarımızın, çeşitli kanallarla bizlere ulaşarak yardım taleplerini dile getirmelerinden duyduğumuz güven ve inançla, bu seferberliği başlatıyoruz. Trabzonspor’u kişisel ve ailevi aidiyetlerinin en değerli parçası kılan, bunu her fırsatta onurla dile getiren ve elini taşın altına koymaktan asla çekinmeyen değerli taraftarlarımıza bir bağış hesabı açtığımızı bildiriyoruz. Kendini bu büyük ailenin bir parçası hisseden ve destek olmak isteyen tüm taraftarlarımız, 25 Nisan 2018 tarihi itibarıyla açılan ve aşağıda bilgisi bulunan hesaplara, imkanları ölçüsünde bağışta bulunabilirler."

Açıklamada paylaşılan hesaplar ise şöyle:

Trabzonspor Kulübü Derneği

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

Girişimci Şube/Trabzon

IBAN NO:TR70 0001 0021 0739 2935 3750 09 (TL HESABI), TR16 0001 0021 0739 2935 3750 11 (EUR HESABI), TR43 0001 0021 0739 2935 3750 10 (USD HESABI)

Yurtdışı işlemler için Swift: TCZBTR2A

DENİZBANK

Karadeniz Ticari Merkez Şube/Samsun

BAN NO: TR60 0013 4000 0004 5921 1000 03 (TL HESABI), TR06 0013 4000 0004 5921 1000 05 (EUR HESABI), TR33 0013 4000 0004 5921 1000 04 (USD HESABI)

Yurtdışı İşlemler için Swif Kodu: Denitris