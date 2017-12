Trabzonspor Kulübünün 72. Olağan Mali Gene Kurulu gerçekleştirildi. Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, bir yılı kaybederken tekrar yakalamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof.Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Salonu’nda yapılan genel kurula, Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta ve yönetim kurulu üyeleri, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, eski başkanlardan Ahmet Celal Ataman ve delegeler katıldı.

Genel kurul, divan kurulu başkanlığına Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç seçilmesinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Trabzonspor Genel Müdürü Sinan Zengin, idari ve mali raporlar hakkında delegeleri bilgilendirdi. Denetleme Kurulu Üyesi İsmet Keskin ise Trabzonspor Kulübü ve bağlı şirketlerin mali ve idari denetime tabi tutulduğunu anımsatarak, kulübün net borcunun 776 milyon 85 bin 782 lira olduğunu belirtti.

Genel Kurul üyelerinin konuşmalarının ardından Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta söz alarak genel kurul üyelerine seslendi. Usta, "Trabzonspor milyonların mutluluğu veya üzüntüsünün kaynağı oldu. Kötü gününde gerçekten çekilmez bir durum ile karşı karşıya kalıyoruz. İyi olduğunda hep birlikte mutlu oluyoruz. Temel sorunumuz belli ki istikrar. Hem mali hem de sportif anlamda iyi bir pozisyon olsa ve bunu uzun süre sağlıklı bir şekilde sürdürebilse hep birlikte mutlu olacağız. Geldiğimiz günden beri daha önceki yönetimler gibi bizler de çok ama çok sıkıntılı süreçlerden geçtik. Yönetenler herkesten daha çok elini taşın altına koyma durumu var" dedi.

"Finansal olarak bir önceki döneme bakıldığında bugün daha iyi durumdayız"

Kulübün 776 milyon net borcu bulunduğunu hatırlatan Usta, "İnşallah hep birlikte kulübe sahip çıkarak çok daha iyi pozisyonda olabilecek ekonomik durumu birlikte görürüz. Trabzonspor’u yönetenler kulübü sürdürülebilir durumu da tutmadığı sürece başarılı olamayacaklar. İster biz ister bizden sonrakiler. Tabiki her birimizin bu milyonlarca Trabzonspor taraftarına tarihte vereceği bir hesap var. Bu hesap her ne pahasına olur ise olsun yönetenleri ömürleri boyunca bağlayacak. Biz de elbette bu bilinçle yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Bir önceki döneme bakıldığı zaman bugün daha iyi bir noktadayız. Bir sonraki kongreye geldiğimizde yapmayı düşündüğümüz ama gerçekleştiremediğimiz projelerle daha da iyi finansallarla hep birlikte oluruz" dedi.

"Kartal tesislerinde takasa gittik"

Usta, Trabzonspor’un İstanbul Kartal’da hazineden kiraladığı iki arsa bulunduğunu belirterek, "Akaryakıt parseli, ticaret ve konut tarzı. Akaryakıt ile ilgili daha önceki dönemlerde Trabzonspor, yapılan sözleşme gereği 10 milyon dolar işletici olarak kasasına para koymuştu. Ayrıca oradaki benzin istasyonunun işletilmesi için de 4 milyon dolar olmak üzere 14 milyon dolar Trabzonspor anlaşmalarda kasasına para koymuştu. O günün yönetimleri kaynak bulmak için uğraşılar verdiler. Ancak oradaki istasyonunun ruhsatının iptal edilmesi süreciyle ilgili olarak bizim muhataplarımız burayı işletemedikleri için de doğal olarak kulübümüze dava açtılar ve kazandılar. Çok ciddi bir borç rakamı ile karşı karşıya kaldık. Sözlerimin arkasında hiç kimse bir şey aramasın. Bu borçlar bizim göreve geldiğimizde bilançomuzda yoktu. Büyük bir sorun ile karşı karşıya kaldık. Önümüzde de 80 milyonluk bir borç vardı ve ne yapabiliriz diye düşünürken, milli emlak ile yaptığımız görüşmeler sonucu 32 milyona milli emlaktan ancak satın alabilir duruma geldik. Burayı muhataplara 28 milyon dolara devretmek kaydıyla, bu 28 milyon doların 13 milyon dolarlık kısmı faizleriyle borcu kapatmak için, ikinci kısım olan 8 milyon 250 bin doları da mülk bize ait olmadığı için Milli Emlak’a ödemek kaydıyla ve orayı kısa sürede işletmiş olan işletmeciye olan 4 milyon doları da masaya yatırıp toparlamak istedik. Biz kendi cebimizden para vermeden orada takas girdik" diye konuştu.

"Biz kaybederken tekrar yakaladık"

Geldikleri günden beri inişli-çıkışlı bir yolculukları olduğunu belirten Usta, "Son 15-20 yıla baktığımızda elimizde çok değerli bir kadro var. Bu kadro ile sene başı iyi bir performansımız olmadı. Hepimiz çok üzüldük. Keşke sene başında teknik direktör değiştirilseydi. Belki de daha iyi bir durumda olurduk veya olmazdık. Değiştirince elinizde bir garanti olmuyor. Biz kaybederken yeniden yakaladık. Belki de bu çok daha önemli başka senelere göre. Çünkü kaybederken yakalamak, tekrar ele geçirmek değeri çok artırır. Ben tüm taraftarlarımızın, hepimizin bugün bulunduğunuz pozisyondan sene sonuna kadar Trabzonspor’a destek vererek bu yolculuğun her tarafından sağlam durduğunu gözlemliyorum. Ümit ederim ki bu kadro ve yapıyla şu an içinde bulunduğumuz durumla Trabzonspor’umuz hepimize mutluluk yaşatsın. Kolay değil uzun yılların bize sunmuş olduğu bir güven sorunumuz var ama bence bunu da aşıyoruz. Yarın Karabükspor maçı yarın iyi bir sonuçla neticelenirse, ikinci devreye çok daha iyi bir hazırlıkla hep birlikte girebiliriz. Trabzonspor hepimizin. Bir çok yönetim geldi, geçti. Biz de gelip geçecek olan yönetimlerden birisiyiz. Herkes emin olsun ki omuzumuzdaki yükün ağırlığını hissederek, kulübümüzü olabilecek en iyi yere getirebilmek için en sağ duyulu, en çalışkan Trabzonspor için her şeyini vermeyi göze almış, her bir arkadaşımız kadar sorumluluk içeresinde hareket ettiğimizi bilmenizi isterim. Bu kulüp hepimizin, bu kulüp milyonlar, bu kulüp bir dünya kulübü. Kulübümüzü bu duruma getiren Trabzonspor markasını dünyada dev bir marka yapan, bu markanın bugüne gelmesine katkı sağlayan emek veren herkese şükranlarımızı sunuyorum. Bu kulübün yarınlarda daha iyi olması için genel kurulumuzu, herkesi ayağa kalkmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Yönetim ibra edildi

Başkan Muharrem Usta’nın yaptığı konuşmanın ardından, yönetimin idari ve mali raporlarının görüşülmesi, denetleme kurulu raporunun okunmasının ardından yönetimin idari ve mali ibrası oy çokluğu ile kabul edildi.

Aidat tartışması

Trabzonspor’da aidat rakamları ise yükseldi. Bordo-mavili kulübün genel kurulunda yaşanan aidat tartışmasında ortam biraz olsun gerilirken yeni tabloya göre Trabzonspor ilk kez üye olacak kişilerin aidat bedelleri 500 TL’den, bin 200 TL’ye çıkarken yıllık aidat bedeli ise 60 TL’den 150 TL’ye çıkartılması oy çokluğu ile kabul edildi.



Trabzonspor Mali Olağan Genel Kurulu temenni konuşmalarının ardından son buldu.