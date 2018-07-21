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21 Temmuz 2018 Cumartesi 17:19

Trabzonspor’un kayıt defteri çalınarak internetten satışa sunuldu

Trabzonspor’un 1966, 1967, 1968 ve 1969 yıllarına ait bazı defter, kayıt ve belgeler çalınarak internet üzerinden satışa sunuldu.

Trabzonspor'un kayıt defteri çalınarak internetten satışa sunuldu
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Trabzonspor’un 1966, 1967, 1968 ve 1969 yıllarına ait bazı defter, kayıt ve belgeler çalınarak internet üzerinden satışa sunuldu.

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, bir internet sitesi üzerinden satışa çıkarılan ve bordo-mavili kulübe ait olduğu tespit edilen resmi karar defteri, kayıt ve belgelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Sağıroğlu, “Trabzonsporumuzun 1966, 1967, 1968, 1969 yıllarına ait, tarihi öneme haiz bazı defter, kayıt ve belgelerin kulüp arşivinden ne zaman ve nasıl çalındığına dair hemen iç soruşturma başlattık. Ayrıca bu defter, kayıt ve belgeleri çalanlar ile müzayede yoluyla satışa çıkaranlar hakkında cezai şikayet ve hukuki dava hazırlıkları da tamamlanarak yasal yollara başvurulmuştur. Tarihi belgelerimizin geri alınmasına yönelik adli sürecin en kısa zamanda sonuçlanacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.
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