Trabzonspor’un Slovenya kamp değerlendirmesi

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’da iki aşamalı gerçekleştirdiği kampla tamamlayan Trabzonspor, iyi bir çalışma ortamı yakaladı. Eksiklik ise yeni transferlerin yetişmemesi ve yaşanan sakatlıklar oldu. Ünal Karaman’ın mevcut kadroya...

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’da iki aşamalı gerçekleştirdiği kampla tamamlayan Trabzonspor, iyi bir çalışma ortamı yakaladı. Eksiklik ise yeni transferlerin yetişmemesi ve yaşanan sakatlıklar oldu. Ünal Karaman’ın mevcut kadroya verdiği enerji de kampa damga vurdu.

Yeni sezon hazırlıklarına ilk olarak 26 Haziran’da Trabzon’da başlayan Trabzonspor, 1 Temmuz’da ise Slovenya’da iki aşamalı kamp gerçekleştirdi. İlk olarak Slovenya’nın Kranj kasabasında Slovenya Futbol Federasyonu’na ait tesislerde 12 günlük bir çalışma gerçekleştiren bordo-mavililer, 1 günlük iznin ardından daha sonra Kranjska Gora kasabasına geçerek 24 günlük kampı burada tamamladı.

30 antrenman, 4 hazırlık maçı yaptı

Trabzonspor, Slovanya kampı sırasında 30 antrenman 4. hazırlık maçı oynadı. İlk olarak Slovanya temsilcisi Triglav takımını 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra Hirvatistan’ın Lokomotiva Zagreb takımını 1-0’la geçti. Rusya’nın güçlü ekibi Spartak Moscow ile Avustarya’da karşılaşan Karadeniz temsilcisi, rakibine 4-1 mağlup oldu. Son maçın da ise Katar’ın Al Duhail SC takımıyla karşılaşan bordo-mavililer, bu maçtan ise 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Ünal Karaman takıma enerji verdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 24 günlük kamp boyunca futbolcular kadar çalıştı. Karaman, kurduğu diyalogların yanı sıra çalışma temposuyla takımına enerji verdi. Transferlerin yetişmemesine ve sakat oyuncuların eksikliğine rağmen, yaşadığı olumsuzlukları takıma yansıtmayan Karaman’ın, özellikle geçtiğimiz sezondan beri demoralize olan bazı oyuncuları kazanması ve istekli hale getirmesi kampın en önemli ayrıntısıydı. Karaman’ın oyuncularına bazen arkadaş, bazen iyi bir dost ve bazen de hoca olarak yaklaşımı, takım üzerinde otoritesini güçlendirdi. Herkesin birbirine saygı duyduğu bir ortam sağladı.

Öne çıkan isimler

Trabzonspor’un Slovenya’da gerçekleştirdiği kampta kaleci Onur Recep Kıvrak, Mustafa Akbaş, Kucka, Abdulkadir Parmak, Ibanez ve Yusuf Yazıcı performansıyla öne çıkan isimler oldu. Cafer Tosun, Murat Akpınar, Alihan Tuncer ise kampın umut veren isimleriydi.

Kampın golcüsü Rodallega oldu

Trabzonspor’un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, sakatlığı nedeniyle hazırlık maçlarında forma giyemedi. Hogo Rodallega bütün maçlarda ilk on birde başladı. Bordo-mavili takım oynadığı 4 hazırlık maçında 5 gol atarken, bunların 3’ü Hugo Rodallega’dan geldi. Diğer golleri ise Ramil Sheydaev ve penaltıdan Ibanez attı.

Gençler uyum sağladı

Trabzonspor, yeniden yapılanma planlaması kapsamında genç oyuncularla ağırlıklı bir kadro ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Önümüzdeki yıllardan itibaren öz kaynaklarını daha verimli kullanma yolunu tercih edecek olan bordo-mavili kulüpte, bu planlama dahilinde altyapısından yetişen ve çeşitli takımlarda kiralık olarak forma giyen oyunculardan Abdulkadir Parmak, Cafer Tosun, Yüksel Şişman, Hüseyin Türkmen, Batuhan Artaslan, Ahmet Akpınar, Muhammet Beşir, Ahmet Sevinç, Alihan Tuncer, Furkan Taş ve Bahadır Güngördü kampta Teknik Direktör Ünal Karaman’ın gözüne girmek için büyük bir mücadele verdi. Karaman, genç oyunculardan hangi isimleri kadroya dahil edeceğini ise önümüzdeki günlerde netleştirecek.

Transferler kampa yetişmedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’ı kampta en çok zorlayan konuların başında ise transferlerin kampa yetişmemesi geldi. Özellikle stoper bölgesine acil transfer ihtiyaç duyan başarılı teknik adam, antrenmanlarda zaman zaman kalecileri ve zaman zaman ise yardımcılarını bu bölge için kullandı. Kampın son günlerinde transfer hareketliliği yaşayan bordo-mavililerde yeni transferlerin kamp yetişmemesi, Karaman’ı oldukça zorlarken, bu durumun takımı nasıl etkileyeceğini ise zaman gösterecek.

Başkan ve yöneticiler takımı yalnız bırakmadı

Trabzonspor’un Slovenya’da gerçekleştirdiği kampta Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticiler takımı yalnız bırakmadı. İlk kamp döneminde yönetim kurulu üyeleri Özer Bayraktar ve Lokman Sadıklar 12 gün boyuncu takımla birlikte olurken, sonraki bölümde ise Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin bordo-mavili ekibin yanındaydı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise iki kez kampı ziyaret etti. İlk ziyaretini ilk bölümde yapan Ağaoğlu, ikinci ziyaretini ise ikinci bölümdeki kampta gerçekleştirdi. Ünal Karaman ve futbolcularla görüşen Ağaoğlu, teknik heyete ve oyunculara moral verdi.

Sakatlıklar üzdü

Trabzonspor’un Slovenya kampında yaşanan sakatlıklar ise camiayı üzdü. Kampa çok istekli ve arzulu başlayan isimlerin başında gelen Castillo, iki antrenman sonrası sakatlanarak takımdan ayrı şekilde çalışmalarını sürdürdü. Kamil Ahmet Çörekçi ise kampın son günlerinden takıma katıldı. Ancak Teknik Direktör Ünal Karaman, oyuncusunu riske etmemek için yüksek tempolu taktik antrenmanlarda tercih etmedi. Kampta takımla birlikte çalışmalara sonradan dahil olan Burak Yılmaz ise ikinci kamp öncesi Slovenya’dan ayrılarak ameliyat oldu. Sosa için de kamp dönemi iyi geçmedi. Takımın Trabzon’da yaptığı kampa geç katılan oyuncu, Castillo ile birlikte uzun bir süre tedavi gördü. Tedavi sonrası takıma dahil olan Sosa, yeni yeni ritim tutmaya başlarken, Karaman ise hazırlık maçlarında tecrübeli futbolcuyu risk etmemek için çok fazla şans vermedi.

Takıma dev bir ekip destek verdi

Trabzonspor’un Slovenya’da gerçekleştirdiği kampın araksında dev bir ekip takıma destek verdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) talimatları gereği Ünal Karaman ile birlikte 7 yardımcı hoca, 1 takım menajeri, 2 maç ve performans analistçisi, 1 tercüman, 1 doktor, 1 psikolog, 1 diyetisyen, 2 fizyoterapist, 4 masör ve 4 malzemeci, 1 aşcı ve 3 medya görevlisi takımın her an yanında olarak bordo-mavililerin çalışma ortamına destek verdi.

Kampın öne çıkan ismi kaleci Onur oldu

Trabzonspor’un takım kaptanı kaleci Onur, Teknik Direktör Ünal Karaman ile birlikte adete yeniden doğdu. Yaşadığı sakatlığı tamamen atlatan ve yeni sezona hırsla hazırlanan başarılı eldiven, antrenmanlardaki çalışkanlığının yanı sıra görev yaptığı hazırlık maçlarındaki kurtarışlarıyla da kalenin tek sahibi olacağının mesajını verdi

Uğurcan Çakır: Genç kaleci kamp boyunca çalışkanlığıyla ön plana çıktı. Görev aldığı hazırlık maçlarında önemli işler yaptı. Onur’dan sonra kaleyi devralacak seviyeye gelmesi için biraz daha zamanı olduğunu gösterdi.

Esteban: Kaptan Onur’un ardında forma bekleyen Esteban, kamp geç katıldı. Teknik Direktörü Ünal Karaman’dan özür dileyerek çalışmalara başlayan Kosta Rikalı kaleci, Onur’dan formayı alması oldukça zor. Uğurcan Çakır’ı zorlaması gerekeçek.

Furkan Taş: Genç kaleci Trabzonspor ile antrenmanlara çıkarak iyi bir tecrübe kazandı. Esteban’ın gelmesiyle takımda yer alan kaleci sayısı 5 olurken, Furkan’ın kadroya girmesi zor görünüyor.

Bahadır Güngördü: İyi bir kamp dönemi geçiren kaleci gelecek adına umut verirken, bordo-mavili takımda forma giymesi zor gözüküyor. Tecrübe kazanması için başka bir takıma gönderilmesi gündeme gelebilir.

Joao Pereira: Trabzonspor’un Portekizli oyuncusu çalışkanlığı ile dikkat çekti. Neşesi ve enerjisiyle ön plana çıkan oyuncu , kampın iyileri arasında yer aldı. İlerleyen yaşına rağmen ortaya koyduğu performansla teknik heyeti de memnun etti. Sağbekte formanın en güçlü adayı olarak gözükse de Kamil Ahmet Çörekçi’nin tam ritim yakalamasıyla birlikte bu bölgede rekabet yaşayacak.

Kamil Ahmet Çörekçi: Trabzonspor’un sağbekte görev diğer ismi Kamil Ahmet Çörekçi ise sakatlığının ardından takımla birlekte çalışma şans pek bulamadı. Kampın bitimine doğru takımla birlikte çalışmalara başlayan oyuncu bireysel çalışmalar yaptı. Tam hazır olması durumunda Pereira’yı zorlayacağı kesin.

Mustafa Akbaş: Trabzonspor elinde kalan tek stoperlerden biri olarak kampta yer aldı. Çalışkanlığı ve güçlü fiziğiyle ön plana çıktı. Fiziksel anlamda en hazır oyunculardan biri olarak dikkat çekti. Hazırlık maçlarında Hüseyin Türkmen’le ile birlikte görev aldı. Kampta en çok yük üzerine binen oyuncuların başında geldi. Bu bölgeye yeni transferler katılsada formanın en güçlü adayı.

Hüseyin Türkmen: Trabzonspor’un altyapısından yetişen oyuncu Mustafa Akbaş ile stoper bölgesinde görev yaptı. Hazırlık maçlarında Akbaş ile birlikte forma giyen oyuncu, kampta önemli işler yaptı. Tecrübesizliği hazırlık maçlarında ön plana çıktı. Yeni transferler takıma katılsa da, onları zorlayacak bir görüntü ortaya koydu.

Novak: Geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılan Çek oyuncu , bu sezon hazırlık kampında yer aldı. Güçlü fiziği ile ön plana çıktı. Kampında en çok çalışkan isimlerinden biri olarak göze çarptı. Disiplinli çalışması ile birlikte dayanıklılık testlerinden başarılı çıktı. Ibanez’in takımda kalması halinde bu bölge için forması garanti olmayacak.

Ibanez: Trabzonspor’da aradığını bir türlü bulamayan Arjantinli oyuncu, geçtiğimiz sezonu Karabükspor’da kiralık olarak geçirmişti. Bu sezon kampa katılan oyuncu performansıyla dikkat çekti. İstekli ve arzulu çalışmasıyla teknik heyetin gözüne girmeyi başardı. Dayanıklılık testlerini ön sırada bitirdi. Ünal Karaman ile birlikte çalışmış olması ona büyük bir avantaj sağladı. Kalması halinde Novak’ı kulübede oturturabilir. Kampın son günlerinde gözünde arpacık çıkması nedeniyle son hazırlık maçında oynayamadı.

Kucka: Geçtiğimiz sezon Milan’dan transfer edilen Slovak oyuncu kampın en çalışkan isimlerinden biri oldu. Teknik Direktör Ünal Karaman’ın çalışma anlayışını kısa sürüde benimsedi. Hakkında çıkan transfer haberlerine aldırış etmeden disiplinli bir çalışma temposu yakaladı. Kamptaki performansıyla teknik heyetin beğenisini kazanan Kucka, önümüzdeki sezon Trabzonspor’un en önemli silahlarından biri olması bekleniyor.

Ogenyi Onazi: Nijerya Milli Takımı ile dünya kupasında yer alması nedeniyle Trabzonspor’un ikinci ektap nazırlıklarına katıldı. Kampa katıldığı süre boyunca iyi çalıştı. Ünal Karaman ile kurduğu diyalogla da , dünya kupasında yaşadığı moral bozukluğunu da kısa sürede üzerinden attı. Her geçen gün daha iyi bir performans sergileyen oyuncu sempatik tavırlarıylada takıma enerji verdi. Hazırlık maçlarında orta saha’da Kucka ile birlikte görev alan oyuncunun yeni sezonda forma şansı yüksek olan isimlerden biri.

Hasan Batuhan Artaslan: Kampa iyi başladı. Yaşadığı sakatlık nedeniyle takımla birlikte yapılan çalışmalarda biraz geride kaldı. Ritim yakalamak üzereyken yaşadığı sakatlık kendi adına bir şansızlık olsa da gayret eden isimlerden biri olarak göze çarptı.

Abdulkadir Ömür: Geçtiğimiz sezona damga vuran isimlerin başında gelen Abdulkadir Ömür, Slovenya’da gerçekleştirilen ilk kamp döneminde yer aldı. Milli takım kampına giden oyuncu ikinci kamp döneminde yer almasada kampta bulunduğu süre boyunca performansıyla dikkat çekti. Gelecek sezonda ilk on birin en güçlü adayı olan oyuncu her yıl üstüne koyarak devam ettirdiği performasını bu sezonda devam ettireceği benziyor.

Yusuf Yazıcı: Trabzonspor’un yeni sezonda çok şeyler beklediği oyuncuların başında gelen Yusuf Yazıcı, her geçen üzerine koyarak ilerleyen oyunculardan biri olarak dikkat çekiyor. Antrenman kaçırmayan oyuncu çalışma azmi ve gayretiyle önemli bir performans ortaya koyarken, eksikliklerinin üzerine çalışmalar yaparak bunları gidermeye çalıştı. Yusuf Yazıcı, yeni sezonda da formanın en güçlü adaylarından.

Sosa: Büyük umutlarla transfer edilen Sosa, kampa geç katılan isimlerden biriydi. 1 Temmuz’da Slovenya’da başlayan kampa takımla birlikte gelen oyuncu kampın ilk iki günü takımla birlikte çalıştı. Yüklemeden dolayı sakatlık yaşayan oyuncu , kampın ilk bölümünü tedaviyle geçirdi. İkinci bölümün başlarını yine tedaviyle geçiren oyuncu takımla birlikte çalışmalara başlasa da performan olarak takımın gerisinde kaldı. Ekstra işlerin beklendiği Arjantinli oyuncu bu görüntüden uzak durdu.

Olcay Şahan: Futbol mantalitesiyle her takımda olmas gereken oyunculardan biri olan Olcay Şahan, bordo-mavili takımda performansıyla dikkat çekse de , antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında takımı yönlendirmesi yanı sıra genç oyunculara yaklaşımı ile de takdir topladı.Teknik Direktörü Ünal Karaman’ın sahadaki en önemli yardımcılarından biri olan Olcay, yeni sezonda forma savaşı verecek isimlerinde biri.

Burak Yılmaz: Trabzonspor gol umudu olan Burak Yılmaz, gelecek sezonda takımın en büyük gol silahı olacak. Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa maçından sonra Almanya’da ameliyat olan golcü oyuncu kampın ilk günlerinde takımdan ayrı çalışmalar yaptı. Takım seviyesine gelmek için büyük bir gayret sergileyen oyuncu, yönetimle ters düştüğü dönemler olsa da teknik direktör Ünal Karaman’ın tutumu ve yaklaşımı sonrası çalışma azmiyle dikkat çekti. Slovenya’da yapılan ilk kamp döneminde yapılan taktik çalışmasında sakatlanan oyuncu kasğındaki ağırıların devam etmesi sonucu ikinci etap kamp çalışmalarına başlamadan İstanbul’a dönerek ameliyat oldu. 1- 1.5 ay sonra sahalara dönmesi beklenen oyuncu süreyi kısaltmak için büyük bir gayret sarf ediyor.

Hugo Rodallega: Burak Yılmaz’ın sakatlanmasının ardından takımın tek golcü oyuncusu pozisyonuna geçen Kolombiyalı oyuncu, yaşadığı sıkıntılara rağmen antrenman temposunu yüksek seviyede tutmaya çalıştı. Antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında attığı şık gollerle dikkat çekti. Daha çok süre ve forma alması halinde Burak Yılmaz’ın yokluğunda, gol yollarında önemli işlere imza atabileceğini gösterdi.

Ramil Sheydaev: Transfer yapamayınca tekrar kampa katıldı. İyi niyetle çalıştı. Kendi göstermek için büyük bir mücadele verse de , Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega’nın bulunduğu takımda forma giymesi çok zor.

Muhammet Beşir: Trabzonspor’un alt yapısında gelen golcü oyuncu, kamp süresi boyunca Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega’yı zorlayacak bir performans ortaya koyamadı. Ekstra bir görüntü sergilemeyen oyuncu, gelecek sezon Trabzonspor’un kadrosunda olması zor gözüken oyunculardan biri.

Abdulkadir Parmak: Trabzonspor’dan ayrılarak farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen Abdulkadir Parmak, kampın en çalışkan isimlerinden biriydi. Uzun bir süreden sonra tekrar Trabzonspor formasıni giyme şans yakalayan oyuncu bu şansını iyi kullandı ve Ünal Karaman’ın gözüne girmeye başardı. Hazırlık maçlarında Karaman, onu ilk on birde başlattı ve önemli işlere imza attı. Gelecek sezon bordo-mavili takımın kadrosunda olması yüksek.

Cafer Tosun: Trabzonspor’un alt yapısından yetişen ve büyük övgüler alan genç oyuncu kampın ilk günlerinde tutuk bir görüntü sergiledi. Takıma alıştıkça fizik ve kafa olarak ağırlığını koymaya başlayan oyuncu önemli işler imza attı. Teknik Direktörü Ünal Karaman ise oyuncuyla yakından ilgilendi ve sürekli ikazlarda bulunarak yeteneklerini ön plana çıkarmasına yardımcı oldu. Hazırlık maçlarında sürekli forma verdiği oyuncu, kendini göstermesi için zamana ihtiyacı var.

Alihan Tüncer: Teknik Direktörü Ünal Karaman, Sportif Direktörülkü görev yaptığı dönemde A Takımın kadrosuna kattığı oyuncuya, teknik direktör olarak geldiği bordo-mavili takımda tekrar şans verdi. Kamp süresi boyunca idman kaçırmayan oyuncu , çok çalıştı. Mücadeleci bir görüntü sergiledi. Triglav ile oynanan hazırlık maçında önemli işler yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Gelecek sezon ki kadroda yer alsa da forma giymesi için ekstra işler yapması gerekeçek.

Yüksel Şişman: 1461 Trabzon’dan , kadroya dahil edilen oyuncu fizik olarak ağır gözükse de, topa sahip olması ve saklamasıyla dikkat çekti. Kampta çok çalışsa da etkili olamadı. Kadroda yer alması için daha çok ekstra işler yapması gerekiyor

Ahmet Sevinç :Trabzonspor’un alt yapısında yetişen oyuncunun, abileriyle birlikte idman yapması onun kariyeri için önemli bir şans. Yaşadığı ağır sakatlığın ardından fizik olarak eksikleri bulunuyor. Daha güçlenmesi gerekiyor. Kampta bütün gücünü ortaya koyan genç yetenek büyük bir mücadele verdi. Bordo-mavili kulübün gelecekte önemli oyunculardan biri olacak.

Murat Akpınar: Kampın ilk günlerinde durgunluk yaşadı. Çok fazla dikkat çekmedi. Sıradan bir görüntü ortaya koyan genç oyuncu hazırlık maçında ortaya koyduğu performansla beğenildi. A Takım ile antrenman yapması ona önemli bir katkı sağlayacak. Kadroya girmesi zor olsa da gelecek adına umut veren oyunculardan biri oldu.