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04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:23

Trakya Birlik grekoromen güreşte iddialı

Zonguldak’ta 28 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Güreş Federasyonu 2018 yılı faaliyet programında yer alan 11-13 Yaş Küçük Minikler Grekoromen grup müsabakaları sona erdi.Zonguldak’ta düzenlenen Küçük Minikler...

Trakya Birlik grekoromen güreşte iddialı
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Zonguldak’ta 28 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Güreş Federasyonu 2018 yılı faaliyet programında yer alan 11-13 Yaş Küçük Minikler Grekoromen grup müsabakaları sona erdi.

Zonguldak’ta düzenlenen Küçük Minikler Grekoromen grup müsabakalarına katılan Trakya Birlik Spor Kulübü güreşçilerinden, 11 yaş grubundan Atahan Bartu Çetin 30 kilogramda 1., Sinan Yılmaz 34 kilogramda 3., Eren Zaptiye 48 kilogramda 5. olurken, 13 yaş grubunda Göktuğ Gülbeyaz 38 kilogramda 3., Ersin Eren Avcıl 41 kilogramda 3., Arda Serbest 38 kilogramda 5. oldu.

Dereceye giren sporcular 09-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

“Sonuçlar ilerisi için umut verici”

Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel, “Trakya Birlik Spor Kulübü olarak ilk kez katıldığımız grekoromen grup müsabakalarında kulüp olarak başarılı karşılaşmalar çıkardığımızı düşünüyorum. Bildiğiniz üzere Trakya Birlik Spor Kulübü olarak serbest güreş önceliğimiz oluyordu, bu yıl kulüp olarak ilk kez katıldığımız 11-13 yaş Küçük Minikler Grekoromen müsabakalarında aldığımız sonuçlar ilerisi için ümit verici oldu. Trakya Birlik Spor Kulübü’ne hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Sezen ve yönetim kurulu üyelerine, Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen’e teşekkür ederim” dedi.
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