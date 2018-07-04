Transfer haberleri Haziran ayının gündemindeydi

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Haziran ayı medya raporunu açıkladı.

MTM, Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Haziran ayı medya raporunu açıkladı. Rapora göre, ay boyunca en çok konuşulan takım Fenerbahçe olurken, en çok konuşulan futbolcu ise Burak Yılmaz oldu. Geçtiğimiz sezon hareketli geçen Süper Lig yarışında galip gelen taraf Galatasaray olmuştu. Ligin bitmesiyle beraber futbol dünyası, transfer haberleri ile gündeme gelmeye başladı. 14 Haziran’da Rusya-Suudi Arabistan maçı ile başlayan 2018 FİFA Dünya Kupası da futbolseverlerin ilgi gösterdiği spor olaylarının başında geldi.

Burak Yılmaz transfer haberleriyle gündemdeydi

Trabzonspor’da kalıp kalmayacağı uzun süredir konuşulan Burak Yılmaz’ın transfer belirsizliği sürüyor. Adı Beşiktaş, Başakşehir ve son olarak da Portekiz’den Sporting Lizbon ile anılan futbolcu ile ilgili Haziran ayında spor medyasında toplam 8 bin 4 haberin yer aldığı belirlendi.

Gomis’in tercihi Galatasaray

Attığı gollerle Galatasaray’ın şampiyonluğunda büyük katkısı olan Bafetimbi Gomis’in, sarı kırmızılı ekipten ayrılacağı ay boyunca spor medyasının gündemindeydi. Menajerinin zam talepleri, Çin’den gelen transfer teklifleri ve Fatih Terim’in Gomis’i takımda istememesi gibi iddialara yaptığı açıklamayla son noktayı koyan Fransız golcü, Galatasaray’da mutlu olduğunu ve takımda kalmak istediğini dile getirdi. 2018 FİFA Dünya Kupası’ndaki favorisinin Fransa olduğunu da belirten futbolcu hakkında medyada 5 bin 897 haber yer aldı.

Beşiktaş Negredo’yu gözden çıkardı

Beşiktaş’ta geçen sezon beklentileri karşılayamayan Alvaro Negredo’nun yeni sezonda siyah beyazlı ekipte olmayacağı konusu çok konuşuldu. 2017-18 Süper Lig’inde 43 resmi maça çıkan ve bu maçlarda 15 gol atıp 9 asist yapan İspanyol futbolcunun Çin ligi takımlarıyla temas halinde olduğu da basında sıkça yer alan haberlerdendi. MTM’nin hazırladığı listenin üçüncü sırasında bulunan Negredo hakkında spor medyasında 5 bin 839 habere yer verildi.

Fatih Terim, ayın en çok konuşulan teknik direktörü oldu

Yeni sezonda hedeflerinin büyük olduğunu belirten Fatih Terim, yapılacak transferler için ay başında çalışmalara başladı. Şampiyonlar Ligi için de güçlü bir kadro kurmak isteyen Terim, UEFA ile imzalanan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle transfer zorlukları yaşadığını açıkladı. Galatasaray’a kazandıracağı futbolcuların merakla beklendiği teknik direktör bu ay 12 bin 631 haberde adından söz ettirdi.

Ali Koç, icraatlarıyla gündemde

Ülker Arena’da oynanan Fenerbahçe Erkek Basketbol final serisi maçlarında bir tribünü ’Öğrenci Tribünü’ yaparak bu koltuklar için bilet fiyatını 15 TL’ye çeken Ali Koç’un bu girişimi dikkat çekti. 2018-2019 sezonunun kombine biletlerine taraftarların ilgi göstermesi de Ali Koç’un çalışmalarının neticesi olarak değerlendirildi. Raporuna göre Ali Koç, hakkında medyada yer alan 36 bin 188 haberle bu ay en çok konuşulan kulüp yöneticisi oldu.