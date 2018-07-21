Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Robin van Persie’ye sarı-lacivertli tribünlerden destek geldi.Fenerbahçe’nin evinde Feyenoord ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde taraftarlar Robin van Persie’ye destekte bulundu. Sarı-lacivertli tribünlere çağırılan Hollandalı futbolcu taraftarlara alkışlarla teşekkür etti. Robin van Persie daha önce Fenerbahçe’de 87 maçta forma giydi ve 36 gol kaydetti.
Tribünlerden Robin van Persie’ye destek
Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Robin van Persie’ye sarı-lacivertli tribünlerden destek geldi.Fenerbahçe’nin evinde Feyenoord ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde taraftarlar Robin van Persie’ye destekte bulundu. Sarı-lacivertli tribünlere...