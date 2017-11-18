Tudor’dan iki değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, son olarak Gençlerbirliği maçına göre iki değişiklikle Medipol Başakşehir karşısında 3 puan arayacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, son olarak Gençlerbirliği maçına göre iki değişiklikle Medipol Başakşehir karşısında 3 puan arayacak.

Galatasaray, Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasına da çift forvet çıkacak. Ligin 11. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan ve 5-1 kazanılan Gençlerbirliği maçında Gomis ve Eren Derdiyok hücum hattı ile sahaya çıkmıştı. Teknik Direktö Igor Tudor, turuncu-lacivertlilere karşı Gençlerbirliği müsabakasına göre iki değişiklik yaptı ve Latovlevici ve Tolga’ya görev verdi. Galatasaray mücadeleye; Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Tolga, Belhanda, Eren ve Gomis 11’i ile başlayacak.



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Carrasco, Eray, Ahmet, Selçuk, Sinan, Linnes, Emrah, Rodrigues ve Koray oyuna sonradan dahil olmak için bekleyecek.