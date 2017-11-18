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18 Kasım 2017 Cumartesi 21:08

Tudor’un ailesi de maçtaydı

Galatasaray’ın deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmayı sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Igor Tudor’un annesi ile babası da izledi.

Tudor'un ailesi de maçtaydı
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Galatasaray’ın deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmayı sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Igor Tudor’un annesi ile babası da izledi.

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Bu önemli mücadelede sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Igor Tudor’un özel misafirleri de vardı. Müsabakayı Tudor’un annesi ile babası da izledi.

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