Galatasaray’ın deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmayı sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Igor Tudor’un annesi ile babası da izledi.Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Bu önemli mücadelede sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Igor Tudor’un özel misafirleri de vardı. Müsabakayı Tudor’un annesi ile babası da izledi.
Tudor’un ailesi de maçtaydı
Galatasaray’ın deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmayı sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Igor Tudor’un annesi ile babası da izledi.