Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynadığı 7 Süper Lig maçında 6 kez mağlup olurken, 1 de beraberlik aldı.Galatasaray’ın Hırvat çalıştırıcısı Igor Tudor’un büyük takımlara karşı şansı tutmuyor. Tudor, geçtiğimiz sezonun 21. haftasında geçtiği takımın başında Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda galibiyet alamayan Tudorlu sarı-kırmızılılar, 6 kez mağlup oldu, 1 de beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 15 golde kalesini kapatamazken, 2 kez rakip fileleri havalandırdı. En farklı mağlubiyetleri de Başakşehir karşısında 4-0 ve 5-1’lik skorlarla aldı. Tek beraberliği de bu sezon Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Fenerabahçe karşısında elde etti.
Tudor’un büyüklere karşı galibiyeti yok
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynadığı 7 Süper Lig maçında 6 kez mağlup olurken, 1 de beraberlik aldı.