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12 Ekim 2018 Cuma 22:40

Tuna: “Aatif gelmek isterse devre arası transferini yaparız”

Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Aatif Chahechouhe’yu transfer edebileceklerini söyledi.

Tuna: 'Aatif gelmek isterse devre arası transferini yaparız”
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Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Aatif Chahechouhe’yu transfer edebileceklerini söyledi.

Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, TRT Spor’da katıldığı Ajans Saati programında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’de süresiz kadro dışı bırakılan Aatif Chahechouhe’yu gelmek istediği taktirde devre arasında transfer edebileceklerini aktaran Tuna, Faslı oyuncunun iyi bir futbolcu olduğunu ve takıma katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi hakkında da konuşan Tuna, “VAR’ın doğru karar verme oranı daha fazla. Bazen acımasızca eleştiriliyor. Bazı sorunları olabilir ama zamanla çözülecektir. İlerledikçe daha da faydalı olacağına inanıyorum" dedi.

"Arda’nın böyle olaylarla anılması beni üzüyor"

Şarkıcı Berkay ile aralarında yaşanan olay sonrası gündeme gelen Arda Turan hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, “Arda’nın böyle olaylarla anılması beni üzüyor, herkese de zarar veriyor. Arda önemli bir futbolcu. Gençlere örnek olan bir oyuncu. Barcelona’da, Atletico Madrid’de oynamış, ülke olarak sevilen, gurur duyular bir oyuncu. Ben kendisini yakinen tanımam ama severim. Yaşanan olayları net olarak bilmiyorum ama kendisi yayından önce bir açıklamada bulunmuş sanırım" şeklinde konuştu.

Yabancı sınırı konusuna da değinen Tuna, koşulların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, böyle devam etmesi durumda sıkıntılar doğurabileceğini söyledi.
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